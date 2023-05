Vlad Pufu, senator PNL de Buzău, propunere în scandalul legumelor otrăvite. Spune cum am putea evita cancerul

Senatorul liberal spune că testarea legumelor și fructelor este o necesitate care trebuie introdusă în Planul Național de Combatere a Cancerului.

„Scandalul legumelor otrăvite. După aproape 3 săptămâni, lucrurile încep să se miște.



Anchetele jurnalistice, făcute după apariția scandalului pesticidelor de la Buzău, încep să devoaleze cât de vulnerabili eram, de fapt, în fața unor otrăviri imposibil de depistat și sancționat.



Îngrijorător este că obiceiul folosirii unor substanțe interzise durează de ani buni, existând deja în folclor, timp în care ne-am intoxicat cu toții, cu buna știință a celor care s-au făcut că nu știu, nu văd, nu înțeleg ceea ce eu încerc să le spun de 3 săptămâni. Pentru că au acoperit din interes, neștiință, lipsă de implicare sau mai știu eu de ce, ani de zile, un putregai care ne-a topit încet. M-a surprins să constat atâta inerție din primul moment, îndărătnicia acestei șefimi care se opune cu cerbicie unei evidențe și încearcă să conserve lucrurile, neacceptând că există o problemă reală! Sau încurcă pe cineva să avem un sistem bine pus la punct pentru a monitoriza/testa zilnic sau foarte des, în piețe, legumele care intră la vânzare?



Sunt carențe mari în sistem, pornind de la laboratoare aproape inexistente și recoltarea de probe în marja de eroare ca relevanță. Mai mult, laboratoarele noastre sunt deteriorate și dezafectate, printre liane și alte vegetații întinse. Aduc mai degrabă cu atelierele lui Pablo, aflate în clandestinitate prin pădurile amazoniene, așa cum am văzut într-un reportaj excepțional la Antena 3 CNN.





Sunt două aspecte diferite, dar la fel de importante:





Una este testarea care se face acum la producători și are importanță doar pentru produsele care pleacă direct din fermă către marii procesatori. În acest caz, pe lanțul de aprovizionare nu mai intervine nimic. Despre asta ne tot ține predici comediantul ministru Daea.



Alta este testarea de care vorbesc eu și care trebuie făcută zilnic în piețe, astfel încât să știm în fiecare moment ce mâncăm. Aici însă, pe lanțul de aprovizionare de la fermă la piață pot interveni multe. Procentul de producători direcți care își vând produsele în piețe este foarte mic. În general sunt mai mult comercianți, care se aprovizionează din diferite surse, asupra cărora nu există niciun fel de control. Mai nou, se vând legume românești amestecate cu cele din Turcia sau alte țări. Nu o dată au existat alerte alimentare pentru produse de import ajunse și la noi. Iar când la tarabă ai roșii turcești amestecate cu cele românești din diferite surse, situația e greu de controlat.



Am atenționat de la începutul scandalului că este o problemă de funcționare, de mecanism, iar aceasta trebuie rezolvată de la vârf, la nivel de ministru. Trebuie schimbate protocoalele, astfel încât o instituție independentă să fie desemnată să supravegheze zilnic calitatea produselor din piețele din România. Nu numai din piețe! Includ aici și supermarketurile. Testarea zilnică trebuie făcută în primul rând de administrațiile piețelor din localități, împreună cu Direcția Agricolă și, eventual, OPC.



Am mai spus-o și o repet: testarea legumelor și fructelor e o necesitate, care trebuie introdusă în Planul Național de Combatere a Cancerului.



Desigur, e doar un punct de vedere”, a spus Vlad Pufu.

