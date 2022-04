Visul american de lângă Cluj, PERICOL de PRĂBUȘIRE. Case la 100.000 de euro construite pe un teren instabil, care CRAPĂ

Două tinere familii au fost păcălite cu imobile chic, în stil american, ridicate la doi pași de Cluj. Dar nimic n-a fost american acolo, ci tipic... românesc. Casele nu ar fi putut fi construite dacă se lua în calcul Planul Urbanistic Zonal care prevedea, în 2015, că dealul este instabil și că nicio construcție nu putea fi ridicată acolo. Și totuși, a fost anulat și luat în calcul un PUG vechi care nu avea acea expertiză.

Una dintre familiile mutate lângă Cluj-Napoca, în Dezmir, este reprezentată de soții Gorgan. Au lăsat în urmă Aradul în 2019 și au dat 116.000 de euro pe o casă la cheie, într-un cartier nou. ”La sfârşitul anului 2019 ne-am mutat aici, am venit de departe, am venit să oferim un viitor copilului nostru. Ce pot să vă spun? Când am venit aici, totul era extraordinar. Aveam o privelişte splendidă, terenul era drept, casa era frumoasă, era ceea ce ne dorim.” spune proprietarul.

Crăpătura trece pe sub casă până la vecini

Totul părea mult prea frumos până când au început să apară crăpături, apoi tranșee atât de mari încât nu pot fi astupate nici cu mai multe roabe de pământ.

"În trotuar s-a făcut o crăpătură, de la aia micuţă... până la ce este astăzi… e clar că trece pe sub casă şi continuă de-a lungul curţii către vecinul meu…Acum, după trecerea zăpezii, s-a fărmat pământul, s-a surpat. Aici am avut o groapă undeva la 1 metru, se vede diferenţa de nivel cu ochiul liber… este şi o ţeavă, nu ştiu ce e dar când pică îmi dau seama… aici sub placa de beton este jumătate de metru adâncime… ţeava de gaz, se vede sudată, o dată a fost înlocuită cu totul, în alte ture a fost sudată. S-a întâmplat într-o tură când eram plecat de-acasă şi într-o săptămână gazul a fost liber în toată curtea…" mai spune proprietarul, pentru Observator.

În 2019, anul achiziționării, acolo avusese loc o alunecare de teren, dar bărbatul spune: ”Când noi am venit totul era aranjat, nu era fir de iarbă, nu era denivelat. Ne-am aşteptat să fie totul perfect, nu este totul perfect, nici pe departe”.

O altă familie, doi maramureșeni care au studiat în Cluj-Napoca, au făcut aceeași greșeală. Ei au plătit 100.000 de euro, în 2019, pe casa din ansamblul rezidențial. Au apelat acum la un expert independent care le-a spus că trebuie să părăsească imobilul, pentru că e în pericol de prăbuşire! Acum, pe lânga rata de 1500 de lei la bancă, plătesc şi 550 euro chirie, într-un apartament din Cluj-Napoca.

Localnicii ştiau că terenul este instabil în zonă: ”Domnule, nu ştiu cine a dat autorizaţie acolo… terenul e ca şi cum arată la televizor… avalanşa de-aia de zăpadă, tot valuri… Aşa a fugit terenurile de acolo.” Știa tot satul, nu și primarul...

Grigore Fati, primar comuna Apahida, a afirmat, pentru sursa citată: ”Nu, şi nici nu ştiu dacă este instabil. S-a făcut o umplutură, am înţeles că cineva de jos a săpat ceva groapă şi probabil că s-a ajuns la terasă, s-a umplut, dar nu se presupune a fi o problemă de alunecări la această adâncime.”

