Virgil Popescu, absent motivat de la ”Ora Guvernului”. Se află la Bruxelles, la Reuniunea Extraordinară a Consiliului Energie

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat, printr-o postare făcută pe contul său de socializare, că va lipsi de la ”Ora Guvernului”, motivând că se va afla la Bruxelles, unde va participa la Reuniunea Extraordinară a Consiliului Energiei, un eveniment ce a fost convocat la solicitarea sa, împreună cu omologii din Bulgaria și Grecia. Totodată, mai susține Popescu, cei de la la USR care l-au chemat, astăzi, în Parlament, continuă să își facă ”exercițiile de PR, din lipsă de idee”, neînțelegând ”situația extraordinară” în care se află România, asemeni întregii Europe, în contextul crizei energetice.

„Astăzi mă aflu la Bruxelles, unde voi participa la Reuniunea Extraordinară a Consiliului Energie, care a fost convocat în urma solicitării pe care am făcut-o împreună cu colegii omologi din Bulgaria și Grecia. Vom avea discuții politice cu privire la teme de actualitate în contextul curent, conflictul din Ucraina, cu accent pe securitatea aprovizionării și creșterea prețurilor la energie.

De aceea anunț public că nu voi participa astăzi la convocarea făcută de colegii de la USR - PLUS de a participa la ora Guvernului, la Camera Deputaților. Cu regret, am văzut că, din păcate, colegii de la USR - PLUS nu înțeleg situația extraordinară în care ne aflăm și continuă exercițiile de PR, din lipsă de idei, nefiind în stare să vină cu soluții concrete. Nu, nu dau bir cu fugiții, așa cum vă întrebați retoric”, a scris Virgil Popescu pe " target="_blank" rel="noopener">Facebook.

Popescu vrea ”diversificarea surselor de aprovizionare” cu gaz

Ministrul mai susține că este în căutarea de soluții concrete, atât pentru asigurarea securității energetice a UE, cât și pentru ajutorarea ucrainienilor, la nivelul Uniunii fiind astfel de discuții.



”Alături de colegii din Uniunea Europeană venim cu soluții concrete pentru a-i ajuta pe cetățenii din Ucraina, pentru a ne asigura securitatea energetică la nivelul întregii Uniuni Europene. De asemenea, așa cum i-am informat și pe colegii mei din Biroul Permanent al Camerei Deputaților, după Consiliul Extraordinar al miniștrilor Energiei voi pleca în Azerbaidjan pentru a continua discuțiile cu oficialii azeri, pe care le-am demarat în marja Reuniunii Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, pentru a ne asigura diversificarea surselor de aprovizionare”, a mai scris Virgil Popescu.

