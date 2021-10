Viorica de la Clejani, prima apariție TV după COVID-19: Ziceai că sunt moartă. Aveam plâmânii afectați 30 la sută

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV unde au vorbit despre situația critică prin care a trecut familia după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19 Viorica.

”De la sfârșitul lunii august ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță iar doctorul a tratat-o de pneumonie, iar după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară. Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la Matei Balș, am văzut cinci oameni morți transportați în saci”, a declarat Ioniță de la Clejani, scrie romaniatv.net.

Plămânii, afectați 30%

Până să facă boala, Viorica de la Clejani nu a crezut în ea. Vedeta a avut plămânii afectați într-o proporție foarte mare.

”Îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am putut să gândesc așa. N-am putut să cred în chestia asta”, a spus Viorica.

”Două săptămâni m-am tratat acasă, cu antibiotic, cu fel și fel de pastile. Ziceai că sunt moartă. Aveam plâmânii afectați 30 la sută. Eu n-am putut să accept ideea că mi las câinii ăia singuri. S-au îmbolnăvit câinii ăia de dorul meu, Măruță.

Am văzut oameni care țipau, oameni morți băgați în saci. Păi dacă mai stateam două zile acasă astăzi spuneați în emisiune că a murit Viorica de la Clejani. Eu am văzut aoclo niște lucruri care m-au șocat. Doctorii nici n-au timp să facă caca și pipi că fug de la unul la altul”, a mai declarat Viorica.

Viorica de la Clejani, reacție după ce a ieșit din spital

Viorica de la Clejani a fost externată din spital la sfârșitul lunii septembrie, după ce a fost bolnavă de Covid-19. Anunțul a venit pe o rețea de socializare.

”Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea…Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții că vin vremuri grele!”, a susținut Viorica de la Clejani.

Mesaj pentru cei nevaccinați

Viorica de la Clejani a fost internată la Institutul Matei Balş din Capitală după ce a fost depistată cu COVID-19. Ioniță de la Clejani a transmis și un mesaj celor care ezită să se vaccineze anti-COVID.

„Viorica nu se vaccinase anti-Covid, dar lua niște medicamente… așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a adăugat artistul.

Ioniță de la Clejani a mai declarat că cel mai probabil se va vaccina toată familia după acest episod.