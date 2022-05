Violențe în Grecia. Aproape 20 de persoane, arestate după finala Panathinaikos - PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu - Video

Violenţele au izbucnit cu o oră înaintea meciului, când spectatorii soseau la stadion, astfel că ora de start a partidei a fost amânată 30 de minute. Fanii celor două echipe au încercat să pătrundă în zona tampon dintre cele două galerii, cu scaune lăsate libere, dar poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene.

Prima repriză a fost, de asemenea, oprită timp de 35 de minute din cauza obiectelor aruncate de fanii lui PAOK către jucătorii lui Panathinaikos după unicul gol al meciului, înscris de Aitor Cantalapiedra. Cei arestaţi au fost acuzaţi de o serie de infracţiuni, inclusiv de agresiune şi vandalism, şi au fost conduşi în faţa unui procuror.

Suporterii lui PAOK s-au încăierat cu poliţia şi în afara stadionului la pauză, au precizat autorităţile elene. Cercetările sunt în desfăşurare pentru a identifica mai multe persoane implicate în aceste incidente. Internaţionalul român Alexandru Mitriţă a jucat la PAOK din minutul 62 şi a primit un cartonaş galben în min. 90+7, conform Agerpres.

Mircea Lucescu a anunţat că nu pleacă de la Dinamo Kiev pentru nimic în lume.

"Am contract până în 2024, deocamdată nu pot să las echipa în haosul ăsta. Oferte există, foarte serioase... Am avut și de la Fenerbahce! Dar momentan lucrurile nu mai sunt valabile.

Eu nu pot să las Dinamo Kiev în situația asta. Pentru nimic în lume. Ar fi un semn de lașitate. Plus de asta eu am trecut prin toate în fotbal. Și prin războaie... Dar niciodată n-am trecut printr-o situație în care să joc în competiții europene fără să am meciuri în campionat. Acum este vorba de un alt timp de organizare. Am nevoie de un meci la nivel important în fiecare săptămână", a declarat Mircea Lucescu, citat de GSP.

A plecat Igor Surkis cu milioane de euro din Ucraina? Lucescu: Multe fakenews-uri

"Sunt multe fake news-uri. Nu știu câți bani avea când a ieșit din țară, dar sunt convins că avea. El a dezmințit oricum multe din știri. Ei și acum intră și ies din țară. Nu sunt probleme. Acum au fost la înmormântarea primului lor președinte, Leonid Kravciuk. Surkis cel mare e membru al Parlamentului, a fost și vicepreședinte la UEFA. Ei stau la Monte Carlo, dar și în Ucraina. Au peste 60 de ani și au voie să iasă din Ucraina", a mai punctat Lucescu. Vezi știrea inițială aici!

