Mircea Lucescu: Nu plec pentru nimic în lume de la Dinamo Kiev

"Am contract până în 2024, deocamdată nu pot să las echipa în haosul ăsta. Oferte există, foarte serioase... Am avut și de la Fenerbahce! Dar momentan lucrurile nu mai sunt valabile.

Eu nu pot să las Dinamo Kiev în situația asta. Pentru nimic în lume. Ar fi un semn de lașitate. Plus de asta eu am trecut prin toate în fotbal. Și prin războaie... Dar niciodată n-am trecut printr-o situație în care să joc în competiții europene fără să am meciuri în campionat. Acum este vorba de un alt timp de organizare. Am nevoie de un meci la nivel important în fiecare săptămână", a declarat Mircea Lucescu, citat de GSP.

A plecat Igor Surkis cu milioane de euro din Ucraina? Lucescu: Multe fakenews-uri

"Sunt multe fake news-uri. Nu știu câți bani avea când a ieșit din țară, dar sunt convins că avea. El a dezmințit oricum multe din știri. Ei și acum intră și ies din țară. Nu sunt probleme. Acum au fost la înmormântarea primului lor președinte, Leonid Kravciuk. Surkis cel mare e membru al Parlamentului, a fost și vicepreședinte la UEFA. Ei stau la Monte Carlo, dar și în Ucraina. Au peste 60 de ani și au voie să iasă din Ucraina", a mai punctat Lucescu.

Conform sport.ua, patronul lui Dinamo Kiev a trecut graniţa spre Ungaria într-un Mayback S650 blindat, cu o valoare estimată la 700.000 de dolari. Dar aceştia nu erau singurii bani pe care el şi fratele său, Grigory, îi aveau asupra lor. Conform sursei citate, aceştia au trecut graniţa cu 16 milioane de euro în numerar (17,6 milioane de dolari), dar au declarat suma abia la intrarea în Ungaria, după ce grănicerilor ucraineni le-au spus că nu au deloc bani cash la ei.

Soţia unui miliardar ucrainean nu a fost atât de norocoasă

Anastasia Kotvițkaia - soţia lui Igor Kotvițki, fost deputat, avea în bagaje 29 de milioane de dolari şi jumătate de milion de euro.

Femeia a încercat să treacă graniţa în Ungaria cu valizele cu bani. Aceasta era într-o maşină cu numere de Ungaria, iar la volan se afla un cetăţean maghiar. Vameşii din Ucraina au lăsat maşina să treacă fără niciun control, dar grănicerii din Ungaria au decis să controleze autovehiculul ca la carte chiar dacă era înmatriculat în Ungaria. Când au găsit banii, vameşii din Ungaria au pus-o pe femeie să declare suma şi au alertat autorităţile ucrainene. Procurorii din Kiev au preluat cazul şi au deschis o anchetă, scrie observatornews.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News