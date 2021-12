Viktor Orbán, despre Angela Merkel: Atunci s-a produs ruptura. Mănușile au fost scoase pe măsură ce intrăm într-o nouă eră

Viktor Orban, premierul Ungariei, a scris un text pe care l-a dedicat plecării de la putere a cancelarului Angela Merkel, după 16 ani în care a avut cea mai înaltă funcție din Germania:

„Pe 8 decembrie, Angela Merkel va părăsi Cancelaria Germaniei. O bucată din viața central-europenilor va merge cu ea. Noi am înțeles-o, ea ne-a înțeles. Invazia sovietică, dictatura comunistă, rezistența și mișcările populare în 1988-89, victoria, libertatea, reunificarea și fondatorul noului stat german, cancelarul Helmut Kohl.

În calitate de prim-ministru al Ungariei, în 1998, am avut ocazia să fiu în funcție, timp de câteva luni, simultan cu cancelarul Helmut Kohl, un vechi prieten drag, un frate creștin și un apărător loial al popoarelor Europei Centrale.

Ani de zile, Merkel și cu mine a trebuit să suportăm împreună greutățile de a fi în opoziție. Mai întâi, ea a devenit cancelar, iar noi ne-am întors la putere cinci ani mai târziu. Am gestionat criza financiară în 2010, am fost parteneri în lupta pentru a menține Uniunea Europeană unită și am urmărit împreună, neputincioși și fără nicio soluție, tragedia europeană a izbucnirii războiului ruso-ucrainean. Germanii loiali și disciplinați, maghiarii rebeli și nesăbuiți, au stat împreună pentru un scop comun: o Europă în care toate națiunile să se simtă ca acasă.“, precizează Viktor Orban.

„Mănușile au fost scoase“

„Ulterior, s-a produs ruptura, sau mai degrabă fractura cauzată de invazia migratoare din 2015. A fost ca o leziune de la care mișcarea unui atlet nu va mai fi la aceeași capacitate. Se vindecă, încearcă, se zbate, dar mai mult din onoare decât din orice altceva. El știe, iar ulterior recunoaște că nu poate reveni la vechea formă.

Criza migrației a fost un test major în sine. A devenit un Rubicon pentru că a expus diferențele profunde filozofice, politice și emoționale dintre noi. A expus diferențe referitoare la conceptul de națiune și libertate.

De asemenea, a dezvăluit că pentru maghiari și pentru alți central-europeni, patria este esențială. Națiunea este originea, iar fără patriotism nu poate exista viață emoțională sănătoasă. De cealaltă parte, nemții sunt pe altă linie a civilizației europene, spre un fel de stat post-creștin și post-național.

Noi, ungurii, am înțeles că germanii nu consideră asta o problemă. Ei nu consideră aceasta o boală civilizațională care trebuie remediată, ci un rezultat natural, chiar dezirabil și chiar superior din punct de vedere moral. Țesătura unității europene se dezlănțuia și nu se putea opri. Migrație, ideologie de gen, o Uniune Europeană federalizată, germanizarea Europei, etc. Restabilirea cooperării europene va necesita eforturi supraomenești în epoca post-Merkel.

Angela Merkel a deschis ușa necazului? Sau, dimpotrivă, a încercat să stea fermă, dar presiunea din stânga a determinat-o să ia anumite măsuri? Astăzi, nu știm încă răspunsul la această întrebare. Privind agenda noului guvern german care promovează politici pro-imigrație, pro ideologie de gen, federaliste, ambele întrebări emise mai sus sunt posibile. Timpul le va lămuri. Singurul meu regret, în calitate de fost coleg de luptă, este că munca ei și cei 16 ani în care a deținut funcția de cancelar nici măcar nu ne-au dat răspunsuri nouă, colegilor ei. Un lucru este sigur: epoca ambiguității, a politicii ascunse și a drifting-ului s-a încheiat cu Angela Merkel. Mănușile au fost scoase pe măsură ce intrăm într-o nouă eră.“, conchide liderul de la Budapesta, potrivit RMX.

