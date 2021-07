VIDEO viral cu Anefi Vildan de la PNL. Adrian Ursu: ”Profesor emerit!” Liberalii au tăiat imediat intervenția sa!

Momentul în care Anefi Vildan, membru PNL de 12 ani, susține un discurs sub privirile liberalilor a devenit viral.

„A fost foarte frumos la PNL. Alegeri după alegeri. Tot felul de lume pe scenă. La un moment dat, vine, în sfârșit, și o doamnă care are ceva de spus. Profesor emerit! Și ce să vezi... pentru doamna nu mai e timp de microfon”, a precizat Adrian Ursu, duminică după-amiază, la Antena 3. „Atenție, momentul cu doamna care trebuie oprită neapărat, pentru că, nu-i așa, avem lucruri importante de spus”, a zis, ironic, Adrian Ursu.

Ce a spus membrul PNL Anefi Vildan:

„Stimați colegi, sunt membră a PNL de 12 ani. Am petrecut trei rânduri de campanii, 2012, 2016, 2020. Am obținut de fiecare dată cel mai mare număr de semnături. Dacă mi s-a spus să fac două zile campanie, eu am făcut șase zile. Și toată lumea știe lucrul acesta.

Îmi pare rău să spun acum, dar trebuie să spun că munca mea nu a fost recunoscută de niciun fel de conducere de până acum. Sper colegul meu care a trăit în Sectorul 4, adică s-a format ca om politic în Sectorul 4, să fie mai obiectiv, să aibă puterea de a cunoaște pe fiecare dintre noi și să-i răsplătească după muncă.

Cel care a fost înainte nu a vrut să știe că doamna profesor Anefi Vildan este singura profesoară emerită de la școala 108, că a avut numai medii peste 9. (...) Nu a contat acest lucru! Am fost pusă pe locul 12 la Consiliul local! (...) Unii oameni vor numai bani, nu țin cont de bogăția spirituală!”

VIDEO cu discursul