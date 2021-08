VIDEO de la petrecerea de 60 de ani a lui Barack Obama. Participanții au fost forțați să șteargă imaginile

Un interpret care a participat la petrecerea de ziua de naștere a fostului președinte Barack Obama a reușit să facă poze la evenimentul din Martha’s Vineyard și să le împărtășească urmăritorilor de pe Instagram.

Rapperul Trap Beckham și managerul TJ Chapman au făcut discret fotografii cu meniul, băuturile și swaguri ale evenimentului și au discutat cu urmăritorii lor pe măsură ce petrecerea se desfășura, conform capturilor de ecran ale postărilor, care au fost ulterior șterse sub interdicția fotografierii evenimentului. Artistul și managerul său au postat fotografii în timp ce fumau cannabis, ceea ce este legal în Massachusetts.

De asemenea, cântăreața Erykah Badu a mai postat imagini de la petrecere. Acestea au fost salvate de alți utilizatori înainte de eliminarea lor din mediul online.

