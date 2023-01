Victor Rebengiuc, după moartea lui Mitică Popescu: O să vină și rândul meu. Eu sunt ultimul

"O să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni"

"Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…", a spus Victor Rebengiuc pentru viva.ro.

Mitică Popescu a murit, aseară, la 86 de ani. Actorul a fost Internat la Spitalul Elias în data de 27 decembrie, iar situația medicală s-a agravat în data de 30 decembrie. Acesta ar fi avut probleme cardiace, dar şi alte comorbidităţi.

”Îndrăgitul actor Mitică Popescu s-a stins din viață după afecțiuni grave și o suferință de scurtă durată. A înfruntat totul până în ultimele clipe cu curaj și cu simțul umorului care l-a făcut atât de deosebit printre „monștrii sacri” ai teatrului și filmului românesc. S-a încercat tot posibilul de către personalul medical, care merită recunoștință, dar boala n-a putut fi învinsă. Mitică Popescu și-a trăit ultimii ani din viață cu demnitate și în confortul meritat după o îndelungată carieră de succes. Chiar dacă a mai avut puține apariții publice, s-a bucurat tot timpul de dragostea și admirația tuturor celor care l-au cunoscut sau întâlnit, de respectul și prietenia unanimă a membrilor activi din galeria clubului Rapid București, de afecțiunea și căldura familiei care i-a fost mereu alături” a transmis familia actorului, conform HotNews.

Cea mai mare parte a carierei, actorul Mitică Popescu a jucat pe scena Teatrului Mic. A realizat roluri de excepţie în piesele de teatru Cititorul de contor de Paul Everac (1976, regia Paul Everac), Să îmbrăcăm pe cei goi de Pirandello (1978, regia Cătălina Buzoianu), Maestrul şi Margareta de Bulgakov (1980, regia Cătălina Buzoianu), Nişte ţărani de Dinu Săraru (1981, regia Cătălina Buzoianu), O femeie drăguţă cu o floare şi ferestre spre nord de Eduard Radzinski (1986, regia Dragoş Galgoţiu), Pescăruşul de Cehov (1993, regia Cătălina Buzoianu), Cum vă place de William Shakespeare (1996, regia Nona Ciobanu), Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni (1999, regia Mihai Constantin Ranin).

Victor Rebengiuc s-a retras de pe scenă

Anul acesta, după 67 de ani de activitate în teatru și film, cu sute de roluri în fața publicului spectator și zeci de altele pe marile ecrane, marele actor Victor Rebengiuc a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, că se retrage din viața publică, după rolul tatălui, din spectacolul cu același nume.

"Am 89 de ani, în curând o să am peste câteva luni 90, nu mai merge! Trupul meu nu-mi mai permite, sănătatea mea e în mare suferință, e greu. M-am luptat foarte tare în repetițiile astea ca să pot juca rolul ăsta. Sper să-l pot juca și în fața publicului de câte ori voi putea, dar nu mai vreau să mai antamez un alt rol. Gata! E ultimul rol pe care-l joc!”, spunea atunci actorul.

Printre rolurile sale memorabile se numără Caliban (Furtuna), Brutus (Iulius Cezar), Stanley (Un tramvai numit dorință), Tipătescu (O scrisoare pierdută), Pampon (D ale carnavalului).

