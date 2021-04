Victor Ponta, 20 de ani de la prima zi la Guvern. "Adrian Năstase, cel mai eficient şi calificat prim-ministru"

"“După 20 de ani” ( dar nu de Alexandre Dumas - ci de Victor Ponta)!



5 Aprilie 2001 a fost prima mea zi de muncă la Guvern. Exact în urmă cu 20 de ani Premierul Adrian Năstase m-a numit în funcția de Șef al Corpului de Control - începând o carieră guvernamentală și politică la care nu mă gândisem niciodată până atunci. Îi voi rămâne întotdeauna recunoscător pentru încrederea arătată atunci - și voi considera tot timpul că a fost cel mai calificat și eficient Prim Ministru al României după 1990 (și am încercat din toate puterile să îl depășesc)!



Dacă nu ar fi existat acea numire, aș fi rămas cu siguranță magistrat - și, ca majoritatea colegilor mei de atunci (judecători sau procurori) aș fi fost deja acum un tânăr pensionar - îndeplinind criteriul legal de vechime de 25 de ani. Dar viața ne rezervă întotdeauna surprize.



Timp de 20 de ani am încercat să îmi fac datoria in funcțiile publice pe care le-am ocupat . Este prematur să fac un bilanț - și sunt convins că viitorul îmi rezervă alte surprize!



Nu sunt mai bătrân decât în 5 Aprilie 2001 - doar mai experimentat și (sper eu) mai înțelept.



Însă 5 Aprilie 2021 arată mult mai sumbru decât 5 Aprilie 2001 - pentru noi toți. Mult mai multe probleme, mult mai puțini oameni de valoare la conducere, infinit mai puțină speranța și încredere în viitor. Pare că România a tot evoluat din 2001 până la un punct de la care a luat-o înapoi - și a ajuns într-un punct mai rău decât cel de pornire.



Dar - să nu ne dăm bătuți! Niciodată!", a scris Victor Ponta pe Instagram.

