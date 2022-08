Versiunea rusească a cafenelei Starbucks a fost inaugurată cu un nou nume și logo/ video

La o lansare aglomerată în centrul Moscovei, rapperul Timati a prezentat noul brand, al cărui logo prezintă o imagine a unei femei cu o stea deasupra capului. Acesta a fost alături de coproprietarul și Anton Pinskiy, scrie CNN.

Fiindu-i interzis să folosească sigla Starbucks (SBUX), Timati a spus că a căutat să găsească o anumită continuitate, și anume forma circulară cu o „figură feminină”, despre care a spus că contrastează „frumos culoarea masculină” maro, asemănătoare trabucului, din noul logo.

STARS COFFEE opens in Moscow, after Starbucks exits Russia ! The queue is longer than McDonald’s … pic.twitter.com/Yn4MFky8BK

„Percepțiile oamenilor pot fi diferite”, a spus Pinskiy. „Dar dacă compari, în afară de cerc, nu vei găsi nimic în comun la siglă”.

Starbucks a refuzat să comenteze asemănarea logo-ului și a numelui, dar s-a referit la o declarație anterioară în care spunea că compania a luat decizia de a părăsi Rusia și nu mai are o prezență de marcă pe piața de acolo.

Întrucât Starbucks avea propria sa bază de resurse și producție, Timati a spus că trebuie să găsească noi furnizori, dar nu a întâmpinat probleme. Stars Coffee importă boabe din America Latină și Africa, a spus Pinskiy.

Stars Coffee is Russia’s answer to Starbucks after the coffee giant exited the country following Moscow’s invasion of Ukraine https://t.co/Ie1vRM6H90 #WSJWhatsNow pic.twitter.com/4JXk8wpzDI