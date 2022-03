Vedeta Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a vorbit despre începutul său în carieră și despre pasiunea sa pentru actorie și jurnalism.

Vedeta Realitatea PLUS și moderatorul de talk-show Ana Maria Păcuraru a fost invitată de jurnalistul Val Vâlcu pentru un interviu revelator. Tânăra a mărturisit încă din primele minute că ”jurnalismul este ca un drog” și că unele weekenduri o prind ”în redacție”. Aceasta a rememorat primele momente din lumina reflectoarelor, în copilărie cochetând cu actoria.

”Am apărut brusc în jurnalism, dar am început cu actoria”, a afirmat Păcuraru. Aceasta a mărturisit că a avut mentori care au format-o în omul de televiziune care a devenit astăzi, printre ei numărându-se și Maia Morgernstein. ”Nu am învățat numai tehnici de actorie, ci și de viață. M-am mutat în America, în Los Angeles”, a mai spus Păcuraru.

Pas cu pas spre televiziune

”Pas cu pas, cum spunea cineva. Aceste lecții de actorie le-ai luat în liceu?”, a întrebat Val Vâlcu.

”Lecțiile le-am luat încă de mică. Am fost la Eurovision, am cochetat cu cântatul, mereu eram pe scenă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am avut o emisiune la TVR, pe TVR1, ”Televiziunea copiilor”. Mentor îmi era regretatul Titus Munteanu”, a continuat Păcuraru.

”Se mai făcea producție”, a notat Vâlcu.

”Se mai făcea”, a aprobat realizatoarea de televiziune. ”El chiar a fost tatăl meu în televiziune”, a spus Păcuraru.

De la actor la...președinte!

”Chestia asta cu actoria pentru un moderator, pentru un realizator de talk-show, ar putea spune telespectatorii că se preface, zice adevărul sau nu”, a spus Vâlcu.

”Și alții ajung președinți!”, a afirmat Păcuraru.

”Cum ar fi? Zelenski și...”, a continuat Vâlcu firul discuției.

”Și Reagan. Ronald Reagan! Actoria te ajută foarte mult, dar sunt două aspecte în actorie și de asta nici nu am continuat. Nu îți dă o stabilitate, ca actor azi ești, mâine nu mai ești și totodată ai o incertitudine emoțională”, a mai spus Păcuraru.

În prezent, Ana Maria Păcuraru moderează emisiunea Raport de zi, de la Realitatea PLUS, zilnic între orele 15 și 17. Tânăra așteaptă și primul său copil, un băiețel care conform postărilor sale de pe Instagram se va numi Liam Zenon.

