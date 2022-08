Varujan Vosganian a rămas fără permis, după ce a fost implicat într-o tamponare și a plecat de la fața locului

Varujan Vosganian, fost ministru al Finanțelor, a rămas fără permisul de conducere 30 de zile după ce a fost implicat într-un accident și a plecat de la fața locului, fără o înțelegere amiabilă. El a fost sancționat pentru o tamponare în trafic pe care nu a declarat-o în termenul legal, informează Pro TV.

Varujan Vosganian, implicat într-un accident

„Eu m-am uitat în dreapta, după aia m-am uitat în stânga și pe urmă voiam să fac dreapta. Și când să fac dreapta, mașina asta a intrat între mine și trotuar. Eu am frânat brusc, am crezut că am evitat. M-am uitat la doamna aceea, am întrebat dacă are ceva. Doamna a rămas în mașină, nu mi-a făcut semn că ar fi ceva și atunci eu am plecat mai departe. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să evit din moment ce lumea mă cunoaște”, a declarat Varujan Vosganian.

Șoferița, însă, a făcut plângere la Poliție după ce a văzut urme pe mașină. Ea îl consideră pe politician vinovat pentru că nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers.

Cum nu a încheiat o înțelegere amiabilă cu șoferița, Vosganian trebuia să se prezinte la Poliția Rutieră în maximum 24 de ore de la producerea accidentului, dar nu a făcut acest lucru.

Agenții l-au identificat pe fostul ministru ca fiind șoferul mașinii și l-au citat la biroul accidente ușoare din Poliția Rutieră. Aici, el a fost informat despre motivul pentru care a primit un avertisment și i s-a suspendat permisul pentru 30 de zile.

Reparația mașinii avariate va fi acoperită de polița RCA deținută de Varijan Vosganian, scrie B1.

De sâmbătă, amenzile pentru lipsa rovinietei sunt mult mai mari. Anul trecut, peste 740.000 au circulat fără a plăti taxa de drum

Șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi mai mari din 20 august. În cazul autoturismelor, valoarea minimă a amenzilor contravenționale crește de la 250 de lei la 275 de lei, iar cea maximă se majorează de la 500 de lei la 550 de lei.

Cele mai drastice amenzi sunt prevăzute pentru șoferii de camion care sunt prinși circulând fără rovinietă. Astfel, în cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe, amenda maximă va fi de 11.900 de lei (față de 4.500 de lei cât este în prezent).

Conform unor date făcute publice de Ministerul Transporturilor, anul trecut aproximativ 740.000 de şoferi nu au achitat rovinietele.

Legea 241/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 763 din 21 iulie 2022 (citește continuarea AICI).

