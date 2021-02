Varianta COVID-19 din California pare a fi mai contagioasă și mai mortală

Varianta, cunoscută sub numele de B.1.427 / B.1.429, a apărut cu ceva timp în urmă în California, dar nu a apărut pe radarul oamenilor de știință decât în ​​această iarnă, când cazurile variantei au crescut rapid, potrivit The New York Times.

Într-un nou studiu, care nu a fost încă publicat într-un jurnal evaluat de experți, cercetătorii au analizat 2.172 de probe de virus colectate în California între septembrie 2020 și ianuarie 2021. Aceștia au descoperit că, în perioada menționată, varianta devenise predominantă în California, cazurile dublându-se la fiecare 18 zile. În plus, studiile de laborator au confirmat că varianta a fost cu 40% mai contagioasă la infectarea celulelor umane în comparație cu tulpinile anterioare, potrivit The New York Times. Totodată, persoanele care au fost testate pozitiv pentru varianta din California au avut de două ori încărcătura virală în nas și gât decât persoanele infectate cu alte variante ale virusului.

Cercetătorii au declarat că descoperirile lor înseamnă că B.1.427 / B.1.429 ar trebui considerată o „variantă de îngrijorare” similară cu variantele care au apărut în Regatul Unit, Africa de Sud și Brazilia.

Varianta poate fi și mai mortală

Experimentele de laborator au descoperit, de asemenea, că anticorpii la persoanele care au fost infectate cu alte tulpini ale noului coronavirus sau care au fost vaccinați împotriva COVID-19 au fost mai puțin eficienți la „neutralizarea” variantei din California.

Există, de asemenea, dovezi foarte timpurii că varianta din California poate fi mai mortală decât alte tulpini. Când oamenii de știință au analizat aproximativ 300 de cazuri de B.1.427 / B.1.429 în San Francisco, au descoperit că cei infectați cu această variantă au șanse mai mari de a muri decât cei infectați cu alte tulpini de coronavirus. Dar, din cauza dimensiunii reduse a eșantionului (doar 12 persoane au murit în total), este posibil ca rezultatele să nu fie semnificative statistic.

Studiile din săptămânile următoare vor oferi o mai bună înțelegere a cât de mare este problema B.1.427 / B.1.429 și dacă va fi mai contagioasă și mai mortală decât alte variante de coronavirus care au apărut deja în stat, inclusiv varianta britanică și cea din Africa de Sud, informează ScienceAlert.