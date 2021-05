Valérie, soția lui Dacian Cioloș, se simte năucită după ce pățit pentru că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului

Soția lui Dacian Cioloș este supărată că este obligată să intre în carantină. Dacă era vaccinată, nu ar mai fi trecut prin acest episod. Valérie Cioloş-Villemin consideră că ar fi fost suficient că a avut boala.

”Surpriza la aeroportul din Bucuresti. Vin din Franta unde am plecat o saptamina sa-mi vad parintii. Nu fusesem de 10 luni. Am tot cantarit inainte de a pleca. M-am informat (mi a luat o jumatate de zi...): sa nu fac rau nimanui, sa pot respecta regulile, sa imi pot tine cursul MBSR in sala la intoarcere.

*Cand am plecat, Franta era pe lista “galbena”. A trecut in “rosu” - asa, de la o zi la alta. Ghinion! *La intoarcere am aflat ca sunt obligata sa intru in carantina. Ok.

*Dar am facut Covid acum mai putin de 3 luni deci in mod normal sunt imunizata. Nu conteaza. Tot in carantina trebuie sa stau. *Daca eram vaccinata, nu eram pusa in carantina cu toate ca tot de anticorpi și imunizare vorbim si la cei vaccinati si la cei care au făcut boala. Oups!!! Stai! Asta oare nu este discriminare? Care e diferenta intre o imunizare naturala facuta cu boala si o imunizare indusa? Intreb. Pe buna”, a spus Valérie Cioloş-Villemin.

Cioloș nu iubește vaccinarea, lucru care s-a întors împotriva lui

În 2016, Legea vaccinării a fost îngropată de Guvernul zero.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății de atunci, în discuții informale, conform unor surse, spunea că premierul Dacian Cioloș se opune Legii vaccinării: ”nu are sens acum, să nu ne grăbim”.

Patru ani mai târziu, în 2020, la dezbaterea de la Digi 24, la care au participat candidații la alegerile parlamentare, Dacian Cioloș a fost întrebat dacă se vaccinează împotriva Covid-19.

”Voi lua decizia după ce toate informațiile pertinente vor fi prezentate de oameni competenți legat de vaccinurile apărute, de efecte adverse, ca să nu alimentăm teorii ale conspirației”, a zis Dacian Cioloș. Din răspunsul său, pare antivaccinist și dă efectelor secundare (care sunt de tipul durere ușoară la locul vaccinării, oboseală și un pic de febră) valențe colosale, practic alimentând din răspunsul său curentul teoriilor conspirației.

În acel context, Victor Ponta i-a recomandat lui Dacian Cioloș să-l întrebe pe Gregorian Bivolaru dacă este de acord cu vaccinarea. Prin februarie, când a fost întrebat dacă s-a vaccinat, și atunci a inventat o scuză și a spus că... nu i-a venit rândul. Dar îi venise.

În fine, Dacian Cioloș nu iubește vaccinarea. Nici nu se vaccinează, nici nu a sprijinit vaccinarea când a fost premier. Întâmplător sau nu, o fi justiția divină la mijloc, Dacian Cioloș a făcut Covid-19.