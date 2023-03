Unor șoareci le-au crescut coarne după ce li s-au implantat celule de cerb / foto

Oamenii de știință au crescut „mini coarne” la șoareci prin inserarea genelor de cerb în genomul rozătoarelor, potrivit unei noi lucrări. Rezultatele sugerează că mamiferele care și-au pierdut capacitatea de a regenera organe pot conține încă unele gene regenerative, conform IFL Science.

Coarnele sunt unul dintre țesuturile cu cea mai rapidă regenerare din regnul animal și oferă informații privitoare modul în care mamiferele pot regenera celulele în mod regulat.

