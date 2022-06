Unele dintre cele mai vechi oseminte umane datează din timpuri mai îndepărtate decât s-a crezut inițial

Sursă foto: The Nature Education (Carol V. Ward & Ashley S. Hammond - photo courtesy of William Kimbel)

Fosilele strămoșilor umani timpurii dintr-o peșteră din Africa de Sud au o vechime de 3,4 milioane până la 3,6 milioane de ani, ceea ce le face cu un milion de ani mai vechi decât se bănuia anterior și schimbă modul în care cercetătorii înțeleg originile și evoluția umană.

Această nouă dată face fosilele Peșterii Sterkfontein mai vechi decât faimoasa fosilă Lucy (cunoscută și sub numele de Dinkinesh) din Etiopia. Găsită în 1979, Lucy a reprezentat specia Australopithecus afarensis și a trăit acum 3,2 milioane de ani, notează CNN.

Fosilele proaspăt datate aparțin și genului Australopithecus, un hominin antic despre care se credea inițial că trăia cu 2 milioane până la 2,6 milioane de ani în urmă. Cercetătorii au folosit o nouă tehnică pentru a data sedimentele Peșterilor Sterkfontein, care fac parte din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO Cradle of Humankind, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Johannesburg.

Peșterile incluse în această rețea au dezvăluit detalii despre evoluția umană care se întinde pe aproximativ 4 milioane de ani. Situl găzduiește o comoară de fosile care ajută la completarea poveștii evoluției umane, o narațiune care pare să se schimbe cu fiecare descoperire.

Strămoșii noștri se asemănau cimpanzeilor

Un nou studiu a fost publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences. Importanța peșterilor Sterkfontein a ieșit la iveală în 1936, când descoperirea primei fosile adulte de Australopithecus a fost făcută de paleontologul Dr. Robert Broom.

De atunci, acolo au fost găsite sute de fosile de Australopithecus, inclusiv faimosul Picior Mic, care a trăit acum 3,67 milioane de ani. Astăzi, acesta reprezintă cel mai complet schelet de Australopithecus și îi ajută pe cercetători să afle mai multe despre strămoșii noștri, asemănători cimpanzeilor.



”Sterkfontein are mai multe fosile de Australopithecus decât orice alt loc din lume. Dar este greu să obții o dată bună asupra lor. Oamenii s-au uitat la fosilele de animale găsite în apropierea lor și au comparat vârstele caracteristicilor din peșteră, cum ar fi pietrele de curgere, și au obținut o serie de date diferite. Ceea ce fac datele noastre este să rezolve aceste controverse, conform cărora aceste fosile sunt vechi, mult mai vechi decât am crezut inițial”, a declarat autorul principal al studiului, Darryl Granger, profesor de științe antropologice, atmosferice și planetare la Colegiul de Științe al Universității Purdue, într-un comunicat.

Un dinte descoperit într-o peșteră face lumină în cazul unei specii umane dispărute

Un dinte care a aparţinut unei fete, descoperit în peretele unei peşteri din nord-estul Laosului, oferă o perspectivă nouă asupra omului de Denisova, o misterioasă specie umană dispărută, dezvăluind capacitatea reprezentanţilor acesteia de a se adapta atât la clima tropicală cât şi la cea rece, informează marţi Reuters, citat de Agerpres.



Dintele este unul dintre puţinele rămăşiţe cunoscute de denisovani, reprezentanţi ai unei linii de descendenţă soră cu cea a neandertalienilor, care până în prezent a fost cunoscută numai după fosile dentare şi osoase incomplete găsite într-un singur sit din Siberia şi în unul din Himalaya. Citește mai multe AICI.

