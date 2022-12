Un țurțure uriaș a căzut în capul unui general rus, la Moscova. A fost rănit grav - Video

Confirm serviciului de presă al ministerului, generalul a fost spitalizat cu răni grave. Acesta a fost lovit de bucata de gheață în timpul pauzei de prânz când se plimba pe trotuar.

În urma incidentului, procurorii au deschis o anchetă și urmează să afle cauzele, precum și să îi găsească pe cei responsabili de întreținerea și curățarea clădirii.

VIDEO

In #Moscow, General of the Ministry of Emergency Situations Anatoly Elizarov was almost killed by an ordinary icicle. He was hospitalized with a head injury. pic.twitter.com/lgZk5T6ECQ