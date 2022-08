Un soldat rus a supraviețuit în mod miraculos, după ce o bombă a căzut lângă el în timp ce dormea - Video

Nimănui nu îi place să fie trezit dintr-un pui de somn de după-amiază, dar puțini dintre noi au avut o trezire la fel șocantă ca acest soldat. Filmarea pretinde că îl arată pe soldatul rus dormind când o dronă ucraineană plutește deasupra lui, filmând-ul, scrie Daily Mail.



Somnul soldatului este întrerupt atunci când drona aruncă ceea ce pare a fi o bombă în gaura în care doarme soldatul. Dar, în mod miraculos, soldatul pare să supraviețuiască exploziei, cu resturi care plouă peste el și cu praf zburând în aer. Cea mai mare parte a bombei pare să zboare peste el, deși este posibil ca explozia să-l fi lăsat cel puțin parțial surd.

Ce s-a întâmplat după

Dintr-o dată, trezit de-a binelea, acesta iese din adăpostul său atât de repede încât își lasă arma în urmă. Camera dronei micșorează imaginea, arătând mizeria pe care a făcut-o explozivul, dar soldatul pare să fi dispărut.



Filmarea a apărut pentru prima dată pe Telegram, pe un cont ucrainean, care spunea că filmările erau de la "piloții de atac de la 128 GShB", ceea ce ar putea sugera că Brigada 128 de asalt montan din Ucraina opera drona care l-a atacat pe soldatul rus.

Mărturia unui soldat rus: Am împușcat civili și i-am jefuit. Erau și copii acolo

Rusia este zguduită de mărturiile unui soldat rus care a vorbit despre ororile comise de către armata lui Putin în Ucraina. Bărbatul a povestit cum au împușcat civili și au jefuit locuințele ucrainenilor. Declarațiile acestuia au fost publicate de un site rusesc de investigații. Soldatul spune că acum se așteaptă să fie încarcerat, dar nu pentru crimele făcute pe frontul din Ucraina, ci pentru informațiile pe care le oferă, relatează Realitatea Plus.

"Eu, Frolkin Daniil Andreevici, mărturisesc toate crimele pe care le-am comis în Andriivka. Mărturisesc că am împușcat civili, că am jefuit civili, că le-am confiscat telefoanele și mărturisesc că comandamentului nostru nu-i pasă de luptătorii noștri, de întreaga infanterie care luptă pe linia frontului.", a spus soldatul rus.



Soldatul a mai povestit reporterilor că a decis să vorbească despre aceste lucruri pentru a salva alți colegi soldați care sunt trimiși în Ucraina pentru "măcel".



"Da, am împușcat un civil acolo pentru că a furnizat forțelor ucrainene coordonatele de localizare a coloanelor militare rusești staționate în zonă. Acolo erau și copii. Apoi am luat telefonul din zona de unde era totul lichidat. Așa că am început să-mi fac poze. Și aici sunt și celelalte trei persoane împușcate. Una la subsol, una în aceste lanțuri și una în grădină.", a mărturisit soldatul rus.

În plus, soldatul rus a cerut și pedepsirea mai multor oficiali militari de rang înalt, inclusiv a șefului Brigăzii 64 din care a făcut parte, despre care a spus că este responsabil de moartea soldaților ruși. Cât despre jafuri, acesta a spus că militarii au furat din case tot ce le-a căzut sub mână. Frolkin Daniil Andreevici a mai spus că și-ar dori ca acest război să se termine. Citește continuarea articolului AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News