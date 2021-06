Un șofer a fost amendat pentru că circula cu 30 km/h

Un șofer a fost amendat cu 580 de lei și a primit 4 puncte pentru că a circulat cu 30 km/h. Întâmplarea a avut loc vineri, 11 iunie, pe DJ 763, în localitatea Pietroasa din Bihor. Conform și imaginilor de la fața locului, pe sectorul de drum pe care a fost prins șoferul este instituită o limită de viteză de 10km/h.

Cu toate acestea, majoritatea șoferilor au catalogat gestul polițiștilor de a se instala cu pistolul radar pe respectivul sector de drum ca exces de zel.

Imagini cu procesul verbal au fost postate pe paginile de socializare.

„Bine ca n am mers cu bicicleta ca-mi anulau permisul”, a scris șoferul amendat.

„Nu mai bine scoatem centurile pe geam și luam mașina în spate. Așa sigur nu se depășește viteza!”, a mai adăugat acesta, potrivit Bihon.

Polițiști, la pândă, pentru planul de amenzi. Un șofer le-a stricat ”acoperirea”

Un șofer a atacat în instanță o sancțiune dată de polițiștii despre care oamenii locului știu deja că dau amenzi, într-un anumit loc, stând la pândă, pentru a prinde șoferii aflați la limita legalității.

”Atunci când Poliția Rutieră dorește să realizeze planul de amenzi pentru nerespectarea semnalelor acustice şi luminoase la trecerea de cale ferată se va plasa în această zonă, așteptând ca șoferii să cadă în `plasă`. De multe ori, însă, poliţiştii abuzează de atribuţiile pe care le au şi amendează inclusiv şoferii care se află în mişcare, între bariere, în momentul în care se pornesc semnalele acustice şi luminoase. Se întâmplă de multe ori această situaţie pentru că este vorba despre o trecere cu două linii de cale ferată, în pantă, iar pentru traversare este nevoie de un timp mai lung decât în mod normal.” scrie ziarulunirea.ro, despre trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia.

Ei dau exemplul unui șofer amendat și rămas fără permis în acest mod, care a reușit să-și demonstreze nevinovăția în instanță. S-a întâmplat în data de 28 octombrie 2020. Şoferul a intrat pe trecerea de cale ferată, iar semnalele acustice şi luminoase s-au aprins după ce a trecut de primul semafor. În cealaltă parte aşteptau poliţiştii care l-au amendat cu 1.305 lei şi au dispus suspendarea dreptului de a mai conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Bărbatul (C. D.) a contestat procesul verbal în instanţă şi a avut câştig de cauză.

Ce a susținut șoferul în instanță

”În timpul deplasării am ajuns în apropiere de trecerea la nivel de cale ferată dinspre strada Mărăşeşti spre Şoseaua de Centura a Mun. Alba Iulia şi înainte de a traversa am oprit, înainte de semibariera automată, pentru a mă asigura că este oprită. Observând că semibariera din sensul meu de mers este în poziţie ridicată (vertical) şi fără să fie aprinsă vreo lumină roşie de semnalizare şi fără să fie pornit vreun semnal acustic, am continuat traversarea trecând de semibarieră şi ajungând cu toate roţile autoturismului pe linia de cale ferată existentă, spre ieşirea înspre Şoseaua de Centură (citește continuarea AICI).