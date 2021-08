Un pui de urangutan 'a sărutat' burtica unei gravide, prin geamul de la ZOO / Video

Naomi Davies, în vârstă de 34 de ani, din Gloucester, vizita Grădina Zoologică Twycross împreună cu logodnicul ei, Ben Billingham, când un pui de urangutan i-a sărutat burtica de gravidă. Totul s-a întâmplat în 2019, la patru luni de sarcină, dar imaginile au fost făcute publice abia acum.

Cei doi vizitau Grădina Zoologică Twycross când s-au oprit lângă incinta cu pricina. La un moment dat, puiul de urangutan s-a urcat pe spatele unei maimuțe adulte și a sărutat geamul chiar în dreptul burticii femeii. Momentul a fost filmat de Ben Billingham, în vârstă de 40 de ani, potrivit Daily Mail.

'Am mai fost la acea Grădină Zoologică o dată și ne-a plăcut foarte tare, dar această vizită a fost de fapt prima dată când am văzut un urangutan într-o Grădină Zoologică. Mama și-a adus bebelușul la geam și ne priveau. Partenerul meu Ben a spus să încerce să-i arate bebelușul, așa cum mai văzuse la interacțiunile urangutanilor. Am fost un pic copleșită, nu mă așteptam să fie conștienți de sarcină, dar apoi puiul a început să mă pupe. A fost cu adevărat minunat. Văzând împreună mama și bebelușul, pe amândoi interesați de mine, m-a făcut să realizez legătura dintre mamă și copil.', a mărturisit Naomi Davies.

Între timp, Naomi Davies a născut o fetiță care a primit numele Constance. Acum, femeia plănuiește să o ducă și pe ea la Grădina Zoologică, pentru a întâlni urangutanul.

'Iubim Grădina Zoologică oricum, dar vreau să văd dacă o recunoaște pe Constance!', a adăugat Naomi Davies.

Alt VIDEO VIRAL: O tânără a sărit gardul la zoo și a început să se joace cu maimuțele

O tânără din Texas ar putea ajunge în fața instanței pentru că a sărit gardul la o grădină zoo și a intrat în țarcul unor maimuțe, scrie The Independent. Femeia a fost filmată în timp ce stă sub o cascadă artificială, se joacă și le dă de mâncare animalelor.

Deși tânăra pare foarte fericită în videoclip, angajații de la zoo spun că protagonista a fost în pericol. La fel şi necuvântătoarele. În primul rând pentru că le-a hrănit, în condiţiile în care primatele au o dietă bine stabilită, dar și pentru că maimuțele se pot infecta cu Sars-Cov-2. De altfel, îngrijitorii spun că ei nici nu intră în țarcurile maimuțelor, pentru a le feri de stres. Zookeeper Mason Kleist, directorul grădinii zoologice El Paso, a numit-o pe femeie „proastă și norocoasă” după acest incident. (Vezi VIDEO aici.)