Un preot, vedetă după ce a participat la maraton îmbrăcat în veșminte bisericești / FOTO

În weekendul care tocmai a trecut a fost organizat Predeal Forest Run. Toată lumea a fost surprinsă de participantul cu numărul 3067 care alerga îmbrăcat în veșminte bisericești.

Fotografiile unui preot care participă la maratonul de la Predeal s-au răspândit rapid pe rețele de socializare. Preotul a ales să participe la cursă îmbrăcat chiar în veșmintele preoțești, reușind să iasă în evidență la eveniment.

Organizatorii Predeal Forest Run au postat imaginile acestuia însoțite de mesajul „Lăudat fie domnul cu numărul 3067”. Postarea a stârnit un val de reacții: „Părinte, unde ți-e cădelnița?” a scris cineva la postare, „L-aș vota popa anului 2021! E pe «patrafiru’» lui!”, a mai comentat o altă persoană, „Apreciez că a cutezat; pentru că pe lângă funcție și serviciu, oameni au și pasiuni!” a mai menționat cineva, scrie transilvania365.ro.

Daniel Buzdugan, despre minunea de la biserica unde slujește Vasile Ioana. Darul de pe Muntele Athos, schimbător de vieți

Într-un interviu pentru DC News, Daniel Buzdugan ne-a povestit cum l-a cunoscut: ”Întâi l-am văzut, ca toată lumea, la televizor. Am fost încântat, fiind creștin ortodox, să văd cum un părinte este invitat în emisiuni, în contextul în care nu prea vezi așa des preoți la televizor. Mi-a plăcut foarte mult că vorbea ca un om normal, cu exemple concrete din viața de zi cu zi. Apoi l-am cunoscut la cor pentru că Maria, fetița mea, cânta într-un cor inițiat de cei de la Madrigal. Eu, neavând permis de conducere, la un moment dat părintele mi-a spus: ”Hai că te duc eu acasă. Nu mai lua taxi!” Maria urca în casă, iar eu rămâneam în mașină cu părintele. Odată am stat două ore în mașină, în fața blocului, povestind tot felul de lucruri. Apoi am mers la biserică de nenumărate ori, pentru că slujește foarte frumos”.



”Părintele Vasile Ioana este un om pentru toată lumea. În afară de faptul că trebuie să slujești la biserică, trebuie să stai foarte mult timp cu oamenii și trebuie să fii și pentru cei care sunt credincioși și pentru cei care nu sunt credincioși. Îmi aduc aminte o poveste spusă de părintele.Ieșea la biserică într-o noapte, pe la ora 00.00-01.00, ceva de genul acesta, după ce spovedise, și trecea un băiat cu bicicleta care i-a spus: ”Bine, părinte, ai stat până la ora 01.00 să-ți umpli buzunarele, să faci bani...”.

Părintele, în loc să se enerveze, i-a spus: ”Stai puțin să-ți zic două lucruri: Uite câți bani am în buzunar!” Și a scos câțiva bani, puțini în orice caz. ”Vino și tu în locul meu, să stai de dimineața până seara, și să asculți oamenii cu toate necazurile și problemele lor, să-i sfătuiești, să-i liniștești, să le dai o rază de speranță”. Și, atunci, băiatul acela i-a spus: ”Am înțeles, mă iertați pentru că v-am judecat greșit!”. Mi se pare un lucru minunat să stai de vorbă și cu credincioșii, dar mai ales cu oamenii care nu sunt apropiați de biserică (citește continuarea AICI).