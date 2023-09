Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

"M-am mutat în Suedia la vârsta de 12 ani. În 2008 am terminat Academia de Poliţie şi de atunci am lucrat în Poliţia de Ordine, am lucrat ca investigator şi acum lucrez ca anchetator cu funcţie de comandant la Poliţia Helsinborg. Vision Zero sau Nollvisionen, cum este numită în Suedia, a fost implementată în trafic din 1997 de statul suedez, cei care sunt implicaţi în program fiind Ministerul Transporturilor şi Poliţia.

Ministerul Transporturilor se ocupă cu siguranţa drumurilor, de exemplu intersecţii periculoase pe care le iau şi le refac, camere de supraveghere şi elemente de siguranţă. Noi, Poliţia, ne implicăm prin controale în trafic pentru alcool şi droguri, prin controale de supraveghere a drumurilor.

Primul lucru care ni s-a spus când am început Academia de Poliţie a fost că cel mai periculos lucru pe care o să îl facem ca poliţişti este să conducem maşina în trafic. Au fost mai mulţi colegi care au decedat din cauza accidentelor decât din alte cauze din viaţa de zi cu zi de poliţist. Pregătirea noastră în trafic începe de la Academie, începe cu ore săptămânale care sunt pe perioada Academiei. După absolvire, mai sunt trei săptămâni de curs care trebuie absolvite, ca noi să putem folosi girofarul în misiuni. Până atunci, nu avem voie să folosim aceste sisteme în situaţii reale", a declarat Răzvan Pîrvu în cadrul documentarului "Sânge pe Şosea", realizat de Titi Aur în Suedia şi difuzat de DC NEWS.

Titi Aur a dat exemplul personal la DC Conducem

"Eu am făcut armata la Bacău, la Securitate. Şi am fost pe maşină de la Contrainformaţii. Când aveam 18 ani şi un pic, mergeam cu girofar şi sirenă, sub stresul misiunii. Şi atunci chiar erau anumite misiuni foarte speciale. Am avut, să zic, o armată cu peripeţii din punctul ăsta de vedere. Şi ştiu ce înseamnă să mergi în aceste condiţii. Când în dreapta mea s-a urcat un colonel de Securitate din Bucureşti, care era un fel de Dumnezeu la vremea aia, şi mi-a spus "fruntaş, cu mine nu stai să te asiguri, treci, că eşti în misiune"... Mie mi-a plăcut asta, dar ştiu ce înseamnă să fii într-o autospecială", a declarat Titi Aur.

