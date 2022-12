Peşte piranha, găsit într-un râu din România: Este un pericol pentru ecosistem

Photo by form PxHere

Un peste piranha cu burtă roşie, a fost găsit ieri, în apropiere de Podul Centenarului, din Oradea, de către un ecologist orădean, pescar împătimit, care ieşise să cureţe malul Crişului Repede, relatează Antena 3.(FOTO)

Într-adevăr peștele era mort, cel mai probabil din cauza temperaturilor joase, însă există temerea că cineva ar fi putut arunca vreunul în pârâul termal care curge în municipiu, unde peștii ar fi avut condiţii de supravieţuire.

Cel care a aruncat peștele în râu ar putea primi o amendă de zeci de mii de lei pentru gestul făcut.

"Sper să fi fost un accident. Peştele a fost aruncat, recent, în Criş, probabil de un colecţionar de peşti exotici. Vom încerca să găsim persoana, pentru că această specie este un pericol pentru ecosistemul indigen, iar amenda pentru astfel fapte este între 7.500 lei şi 15.000 lei", a declarat, pentru adevarul.ro, comisarul şef al Gărzii de Mediu Bihor, Sever Şerbănescu.

Începând de vineri, comisarii Gărzii de Mediu Bihor şi reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor vor face o verificare pe cursul pârâului termal Peţa, în Oradea, unde se găsesc mai multe specii protejate prin lege.

"Vom verifica să nu cumva să fi fost aruncaţi şi în Peţa, căci aici ar avea condiţii de supravieţuire şi, fiind răpitori, ar face ravagii printre speciile indigene", a spus Şerbănescu

Și în județul Maramureş, în 2019, a fost un caz asemnător, după ce mai mulţi pescari au prins peşti Piranha în lacul Firiza din Baia Mare. Alte câteva exemplare aparţinând aceleiaşi specii au fost zărite de localnici în apele barajului, aproape de mal.

Piranha este o specie agresivă, originară din America de Sud şi nu se ştie, deocamdată, cum au ajuns aceşti peşti într-un lac din România. Cel mai probabil, au fost aruncaţi în apele barajului de cineva care i-a ţinut în acvarii. Localnicii sunt speriaţi şi spun că vor evita să se mai scalde în Lacul Firiza.

Peştii Piranha sunt carnivori extrem de periculoşi şi pot ataca inclusiv oameni. Nu este primul caz când un astfel de peşte este capturat pe teritoriul României. Piranha este cunoscut ca peştele ucigaş, carnivor şi de dimensiuni care pot ajunge la 30 de centimetri. Dintre toate subspeciile, cel mai de temut este Piranha cu burtă roşie.



Presa locală a scris că, la sfârşitul săptămânii trecute, în zona Firiza - Baraj mai mulţi peşti Piranha ar fi fost prinşi de pescari.

"Aseară când am fost la pescuit am avut ocazia să prind şi eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți", a relatat un pescar, potrivit Tribuna.ro.

