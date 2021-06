Un oraș din China este lovit de o „epidemie fără precedent” de coronavirus. Varianta „Delta” face ravagii

Conform New York Times, China a alternat mai multe metode de a ține sub control epidemiile de coronavirus la un an și jumătate de la primele cazuri confirmate cu ce era pe atunci o pneumonie din cauze neidentificate. Carantinarea strictă a cartierelor întregi, mii de persoane forțate să stea în casă, milioane de oameni testați în timp extrem de scurt sau interdicția zborurilor externe timp de săptămâni și luni au fost practicile folosite de autorități pentru a face față focarelor.

Orașul Guangzhou a fost lovit de varianta „Delta” de coronavirus

Acum, un nou focar dă de înțeles că aceasta va fi viața de-acum înainte pentru ceva vreme. Cele mai noi cazuri au fost detectate în Guangzhou, capitala provinciei sudice Guangdong. Autoritățile au dat vina pe varianta „Delta” de coronavirus care a provocat un val mortal de infectări în India. Orașul a testat întreaga populație de 18,7 milioane locuitori în doar trei zile, de luni până marți, iar unii oameni au fost testați a doua oară.

Chiar dacă pare că a stăvilit Covid-19, China încă are sute de milioane de persoane nevaccinate împotriva bolii, iar noile variante pun probleme. Astfel, 180.000 de locuitori ai orașului au fost forțați să stea în carantină, fără să aibă voie să iasă în afara examinărilor medicale.

Situația Covid-19 nu a mai fost atât de gravă în această țară

Infecțiile inițiale au avut loc de la persoană la persoană în zonele aglomerate de mâncat. Fiecare persoană infectată a infectat mai mulți oameni decât toate epidemiile de coronavirus din China, a spus șeful adjunct al centrului local de control al bolilor, Zhang Zhoubin.

„Epidemia pe care o avem de data aceasta în Guangzhou este un oponent fără precedent și are nevoie de măsuri mai decisive decât am avut vreodată pentru a trece cu bine peste”, a adăugat el. Mandy Li, un rezident al districtului Liwan din oraș, a spus că există cozi uriașe la testare. După ce și-a pus ceasul pentru a se trezi la 03:30 dimineața, tot a trebuit să aștepte o oră la testare.