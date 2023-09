Un nou membru BTS a fost chemat în armată. Fanii se întreabă care va fi viitorul grupului

SUGA a devenit cel de-al treilea membru al faimosului grup K-pop sud-coreean BTS care a fost chemat în armată, însă artistul va executa începând de vineri un serviciu alternativ celui militar din motive medicale, a declarat pentru AFP agenţia HYBE, care manageriază această trupă de băieţi.

În zece ani, grupul BTS, alcătuit din şapte membri, a devenit un fenomen cultural mondial, a adus sume colosale economiei sud-coreene şi este urmat la concertele sale de o 'legiune' internaţională de fani, cunoscută sub numele de ARMY.

Toţi bărbaţii sud-coreeni care sunt apţi din punct de vedere fizic trebuie să efectueze un serviciu militar de cel puţin 18 luni.

După o dezbatere care a durat mai mulţi ani pentru a se stabili dacă BTS merită o scutire, Jin, cel mai în vârstnic membru al grupului, a început serviciul militar în decembrie, urmat de colegul său J-Hope, în aprilie. SUGA 'şi-a început serviciul alternativ astăzi', a declarat vineri pentru AFP un reprezentant al agenţiei HYBE.

Potrivit agenţiei sud-coreene de presă Yonhap, SUGA a fost 'considerat inapt pentru serviciul militar combatant', astfel că, în perioada alocată acestuia, el va lucra pentru serviciile sociale.

Motivele pentru care SUGA, pe numele său real Min Yoon-gi, a fost declarat inapt nu au fost dezvăluite, însă acestea sunt probabil legate de o operaţie la umăr pe care cântăreţul a suferit-o în 2020, a indicat Yonhap. Agenţia HYBE a rugat fanii să nu viziteze noul loc de muncă al lui SUGA.

Analiştii se întreabă care va fi viitorul grupului după ce toţi cei şapte membri ai trupei vor fi terminat serviciul militar, în condiţiile în care unele vedete masculine de K-pop au întâmpinat dificultăţi în a-şi relua carierele după perioada petrecută în armată, într-o industrie în care artiştii sunt uşor de înlocuit.

Anul trecut, grupul BTS a anunţat că ia o 'pauză' în carieră, invocând epuizarea şi dorinţa membrilor săi de a se dedica unor cariere solo. Unii dintre analiştii din industria muzicală au văzut în acel anunţ o consecinţă a spectrului conscripţiei.

Pe de altă parte, HYBE a anunţat săptămâna aceasta că toţi cei şapte membri ai grupului BTS şi-au reînnoit contractele cu agenţia, ceea ce sugerează că ei intenţionează să îşi reia carierele după efectuarea serviciului militar.

Volum autobiografic BTS

Celebra trupă a lansat, la începutul lunii iulie, în Coreea de Sud un volum autobiografic aşteptat cu nerăbdare de fani şi care celebrează zece ani de existenţă a grupului, informează AFP.



Sunt aici de la ora 9 dimineaţa şi am obţinut în sfârşit cartea, a declarat Aqilah, o femeie din Malaezia, în faţa librăriei Kyobo Gwanghwamun, una dintre cele mai mari din Seul.



Cartea Beyond the Story: 10-Year Record of BTS a fost scrisă de jurnalistul sud-coreean Kang Myeong-seok alături de membrii trupei, potrivit editorului american al cărţii, Flatiron Books. Volumul a fost lansat de asemenea în Statele Unite unde a urcat deja în fruntea topului celor mai bine vândute cărţi pe Amazon datorită precomenzilor.



Data lansării volumului, 9 iulie, marcheză un moment important în istoria trupei: înfiinţarea fan clubului cunoscut sub denumirea ARMY, în urmă cu zece ani.



Trupa BTS, care şi-a făcut debutul pe 13 iunie 2013, a popularizat muzica sud-coreeană la nivel global şi a obţinut venituri de miliarde de dolari după ce şi-a constituit o comunitate de fani înfocaţi peste tot în lume.



O emisiune filatelică specială, dezvăluită în luna mai de poşta coreeană, s-a vândut rapid, iar cele 120.000 de loturi disponibile s-au epuizat în doar trei ore de la punerea lor în vânzare.



Trupa se află în prezent într-o pauză întrucât doi dintre membrii săi îşi efectuează stagiul militar, obligatoriu în Coreea de Sud, notează Agerpres.

