Un iaht al lui Abramovici, primit cu proteste în Turcia de un grup de ucraineni aflați pe o barcă - Foto

Solaris, un vas de lux cu o lungime de 140 de metri, care arborează pavilionul Bermudelor, a fost filmat luni în oraşul turistic Bodrum, la mai bine de o săptămână după ce a fost văzut într-un port din Muntenegru, care nu este membru al Uniunii Europene. Iahtul a fost primit cu proteste de un grup de ucraineni aflați pe o barcă.

A group of Ukrainians on a small boat tries to block Solaris, a yacht belonging to Russian oligarch Roman Abramovich, from docking in Bodrum, Turkey, on March 21.



Photo: Irina Demiroglu/Facebook. pic.twitter.com/LyC8fjpdb9