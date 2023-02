Un fotbalist care l-a avut antrenor pe Şumudică în Turcia, încă sub dărâmături. Antrenorul român, declaraţii: O tragedie imensă...

"Sunt devastat de tot ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Sunt două dintre echipele unde am lucrat în orașele respective, atât Malatya, cât și Gaziantep. Am prieteni, am rămas în relații bune cu oamenii de acolo. Am fost foarte îngrijorat de dimineață când am văzut, aveam foarte multe apeluri, foarte multe mesaje.

Am încercat să iau legătura, din păcate, din câte știu, al treilea portar pe care l-am avut la Malatya, până acum o oră sau două nu fusese scos de sub dărâmături. Este o tragedie imensă, astea sunt mari catastrofe cu care te poți întâlni în viață.

Sunt aproape de ei cât pot, sufletește și din toate punctele de vedere. Mi-aș dori din suflet să-i ajut și cu gândurile bune să mai alin puțin durerea prin care trece poporul turc în momentul de față. Este una dintre țările unde m-am simțit bine, unde am lucrat, sunt respectat și am rămas în relații bune cu foarte multă lume de acolo.

Spre bucuria mea, majoritatea dintre ei n-au avut probleme. Este o situație delicată, o situație pe care nu mi-aș fi dorit-o niciodată. Dar Dumnezeu cred că mă are în pază, pentru că așa ceva nu s-a întâmplat cât am lucrat în Turcia.

Le doresc din tot sufletul sănătate, să aud că există din ce în ce mai puține victime. Îi știu pe cei de acolo, poporul turc este un popor puternic, un popor care va lupta și va reveni la viața normală. Au nevoie de timp, iar eu mi-aș dori să-i ajut cu tot ceea ce pot, inclusiv financiar”, a spus Marius Șumudică, potrivit AS.ro.

Mircea Lucescu a simţit cutremurul în cantonament

"Am simțit tot, a fost o situație mai delicată să te trezești pe la 4.30, într-o clădire care se mișcă. Nu e simplu, dar pentru noi nu a fost nimic, pentru cei de acolo cred că a fost îngrozitor.

Nu m-am panicat, dar ma gândesc cu groază la ce poate fi acolo, am văzut câteva imagini și mi-am adus aminte de Bucureștiul din '77", a spus Mircea Lucescu, pentru Antena 3.

