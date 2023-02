Un bebeluș de 10 zile a fost salvat alături de mama sa, după ce și-a petrecut aproape jumătate din viață sub dărâmături, în Turcia - Video

Un nou-născut și mama lui au fost salvați din dărâmături în Turcia, la aproximativ 90 de ore, după primul dintre cutremurele devastatoare care au lovit această țară, scrie Independent.



Băiețelul de 10 zile, pe nume Yagiz, a fost recuperat dintr-o clădire distrusă din sudul provinciei Hatay, care a suferit daune teribile din cauza cutremurelor. Copilul a fost scos de printre dărâmături de către salvatori, apoi a fost învelit într-o pătură termică și transportat la un spital pentru a primi mai multe îngrijiri, alături de mama sa. Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a scris pe Twitter că salvarea a avut loc în orașul Samanda.





În ultima zi au fost loc mai multe misiuni de salvare cu succes. Șase persoane au fost scoase dintr-o clădire prăbușită din Iskenderun, tot în provincia Hatay, după ce au petrecut 101 ore sub dărâmături, au declarat salvatorii.

Cele șase persoane, toate rude, au reușit să supraviețuiască strângându-se într-un mic buzunar rămas în clădirea prăbușită, a declarat Murat Baygul, un lucrător în căutare și salvare pentru Associated Press.

Un adolescent a fost nevoit să-și bea propria urină pentru a supraviețui





În altă parte, un adolescent a fost scos în mare parte nevătămat de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite din orașul turc Gaziantep, aproape de epicentrul primului cutremur. Cu toate acestea, șansele de a găsi mult mai mulți supraviețuitori la patru zile după cutremurele catastrofale care au ucis zeci de mii de oameni, se micșorează cu fiecare oră trecută.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit regiunea de graniță dintre Turcia și Siria, ucigând peste 20.000 de oameni și lăsând mult mai mulți răniți. Zeci de mii au rămas, de asemenea, fără adăpost. Primul cutremur a fost urmat de un alt cutremur cu magnitudinea de 7,5 în centrul Turciei și de zeci de replici.

Înainte de zorii zilei de vineri, la Gaziantep, salvatorii l-au salvat pe Adnan Muhammed Korkut din subsolul în care fusese prins de când cutremurul a avut loc luni. Tânărul în vârstă de 17 ani a zâmbit mulțimii de prieteni și rude care au plâns cu lacrimi de bucurie în timp ce a fost dus și urcat pe o targă.



"Mulțumesc lui Dumnezeu că a sosit. Vă mulțumesc tuturor", a spus el, îmbrățișându-și mama și pe alții care s-au aplecat să-l sărute și să-l îmbrățișeze în timp ce era urcat într-o ambulanță.

Prins sub dărâmături timp de 94 de ore, adolescentul a spus că a fost forțat să-și bea propria urină pentru a-și potoli setea.

"Am putut supraviețui așa", a spus el.



Un salvator, identificat doar ca Yasemin, i-a spus: "Am un fiu la fel ca tine. Îți jur că nu am dormit de patru zile. Jur că nu am dormit; încercam să te scot afară".

Morgă improvizată în Kahramanmaras





În Kahramanmaras, orașul cel mai apropiat de epicentru, o sală de sport de dimensiunea unui teren de baschet se află printre clădirile care servesc drept morgă improvizată pentru a găzdui și identifica cadavrele.

În nord-vestul Siriei, primele camioane de ajutor ONU care au pătruns în zona controlată de rebeli din Turcia au sosit joi, subliniind dificultatea de a primi ajutor oamenilor de acolo. Programul Alimentar Mondial (PAM) a declarat vineri că epuizează deja stocurile pe care le aveau în nord-vestul Siriei și a cerut deschiderea mai multor puncte de trecere a frontierei din Turcia, după ce ambele țări au fost devastate de cutremure.



"Nord-vestul Siriei, unde 90 la sută din populație depinde de asistență umanitară, este o mare îngrijorare. Am ajuns la oamenii de acolo, dar trebuie să ne refacem stocurile", a spus Corinne Fleischer, director regional WFP pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Europa de Est.

