Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă, dar a eșuat din cauza scrisului urât. Angajații nu i-au înțeles biletul de amenințare

Un bărbat din Sussex a vrut să jefuiască o bancă, dar a plecat cu mâna goală din cauza scrisului urât deoarece angajații nu au înțeles ce scrie pe biletul de amenințare, scrie The Huffington Post.

Pensionarul Alan Slattery, în vârstă de 67 de ani, a plecat cu mâna goală din banca, după ce casierii nu au reușit să înțeleagă ce scria pe biletul primit de la bărbat. Totuși, bărbatul a renunțat la ideea sa. Și-a încercat norocul în altă bancă, iar de acolo a reușit să plece cu plecat cu 3.300 de dolari. Apoi a urmat o altă tentativă eșuată. Poliția din Sussex a postat pe Twitter o imagine cu bărbatul și cu biletul folosit de acesta.

“Paravanul tău nu va opri ceea ce am, doar dă-mi bancnote de 10 și de 20. Gândiți-vă la ceilalți clienți”, scria pe bilet.

A man has been sentenced after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in #Eastbourne and #Hastings.



He was twice unsuccessful, in one case because the bank employee couldn’t read his handwriting.



Read more ➡️ https://t.co/YuzVWk3OG5 pic.twitter.com/0J3U2iYocw