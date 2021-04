Un bărbat a aflat că va primi o inimă nouă, în timp ce se pregătea de naşterea primului său copil

Bărbatul a fost supus operaţiei în timp ce soţia sa năştea, a anunţat vineri spitalul din Madrid unde a avut loc operaţia, potrivit AFP, citată de Agerpres.



"Când am intrat în operaţie, nu eram încă tată. Am vorbit cu soţia mea prin apel video şi ne-am urat amândoi succes. Când m-am trezit, am fost de două ori mulţumit ", a mărturisit Antonio Salvador, în vârstă de 39 de ani, citat într-un comunicat al spitalului Gregorio Marańón unde a fost operat la mijlocul lunii martie.

"Nu-mi venea să cred"





Deoarece bărbatul suferea de insuficienţă cardiacă ereditară, "transplantul era singura soluţie" pentru el, a precizat spitalul.



"A durat câteva minute până am luat decizia, pentru că însemna să lipsesc de la naşterea primului meu copil", a povestit Antonio.



"Nu-mi venea să cred că, după 10 ani de aşteptare pentru a avea un copil, aveam să primim cel mai minunat lucru din viaţa noastră, exact când Antonio primea viaţa de care avea nevoie. Fiul nostru Samuel a venit cu inima sub braţ pentru tatăl său", a declarat soţia sa, Ana María González, în vârstă de 44 de ani.