Uleiul, pâinea şi cartofii, în topul scumpirilor

Nu doar facturile au crescut chiar şi cu 60%, dar şi alimentele de bază pe care românii le cumpără în mod regulat s-au scumpit simţitor. De acum înainte vom fi nevoiţi să scoatem din buzunare chiar şi de trei ori mai mult pentru coşul zilnic. În topul scumpirilor apar inclusiv uleiul, cartofii și pâinea. Partea tristă este că, potrivit specialiștilor, în primăvară prețurile vor crește și mai mult.

Preţul legumelor a luat-o razna

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, preţurile au luat-o în sus în medie cu aproximativ 8% faţă de perioada precedentă. Cel mai mult s-a scumpit uleiul, cu aproape 26%. Au apărut în rafturi şi sticle de ulei de 11-12 lei, sticle care înainte puteau fi cumpărate cu maxim 8 lei per litru. Cartofii au o creștere de preț la fel de mare, iar făina și mălaiul s-au scumpit, de asemenea, cu peste 14%, ceea ce a dus și la o scumpire a pâinii cu 11%. Legumele și zahărul au prețuri mai mari cu peste 10%, dar au crescut și prețurilor altor alimente de bază - de exemplu peștele, brânza și ouăle cu peste 8%.

Şi materialele de construcţii s-ar mai putea scumpi în acest an

La categoria servicii, vedem în topul scumpirilor curieratul, cu 22,5% în plus față de anul trecut. Au crescut și facturile la apă și salubritate, cu 12%. Iar mersul la restaurant sau cafenele ne costă mai mult cu aproape 7%. Gazul rămâne în topul scumpirilor – cu peste 60% în plus față de anul trecut. Benzina, motorina sunt mai scumpe cu aproape 25% și vedem prețuri mai mari și la energie termică. Interesant este insa ca energia electrică a înregistrat o ușoară scădere de preț. Comparația este făcuta cu luna ianuarie a anului trecut, când a fost făcută liberalizarea pieței de energie, deci ne raportam la prețuri deja crescute. Şi companiile din alte sectoare, cum ar fi cele de pe piaţa materialelor de construcţii, vorbesc despre scumpiri în lanţ ca o continuare a celor din 2021. După o creștere constantă în ultimul an, rata inflației a ajuns la aproape 8,4%. Asta înseamnă că prețurile vor continua să crească. În primăvară, inflația va trece de 11%, în lipsa unor măsuri ale Guvernului, potrivit prognozelor BNR.

