Uimitor: Cum se modifică creierul uman în urma tratamentului pentru depresie

Cercetătorii au arătat ce se întâmplă cu creierul atunci când este tratat pentru depresie cunoscută sub numele de stimulare magnetică transcraniană repetitivă (rTMS).

Concluziile cercetării au fost publicate în „American Journal of Psychiatry” printr-un efort de colaborare în cadrul Centrului pentru Sănătatea Creierului, incluzând cercetătorii Dr. Sophia Frangou, Dr. Rebecca Todd și Dr. Erin MacMillan, precum și membrii UBC RMN de la Centrul de Cercetare, printre care Laura Barlow de la Universitatea British Columbia.

În timpul unei sesiuni rTMS, un dispozitiv care conține o bobină electromagnetică este plasat pe scalpul pacientului. Dispozitivul eliberează apoi fără durere un puls magnetic care stimulează celulele nervoase dintr-o regiune a creierului implicată în controlul stării de spirit - numită cortexul prefrontal dorsolateral.

Deși s-a dovedit a fi eficace, mecanismele din spatele modului în care rTMS afectează creierul nu au fost bine înțelese.

„Când am început această cercetare, întrebarea pe care am pus-o era foarte simplă: am vrut să știm ce se întâmplă cu creierul când se administrează tratamentul cu rTMS”, a spus dr. Fidel Vila-Rodriguez, profesor asistent la departamentul de psihiatrie și psihiatrie al UBC și cercetător la Centrul Djavad Mowafaghian pentru Sănătatea Creierului (DMCBH).

Pentru a răspunde la această întrebare, dr. Vila-Rodriguez și echipa sa au livrat pacienților o rundă de rTMS în timp ce aceștia se aflau într-un scaner pentru imagistica prin rezonanță magnetică (RMN). Deoarece RMN-ul poate măsura activitatea creierului, cercetătorii au putut să vadă în timp real ce schimbări se întâmplă în creier.

Echipa a descoperit că prin stimularea cortexului prefrontal dorsolateral, au fost activate și alte câteva regiuni ale creierului. Aceste alte regiuni sunt implicate în mai multe funcții -- de la gestionarea răspunsurilor emoționale până la controlul memoriei.

Participanții au suferit apoi alte patru săptămâni de tratament cu rTMS, iar echipa a evaluat dacă regiunile activate au fost asociate cu pacienții care aveau mai puține simptome de depresie la încheierea tratamentului.

„Am descoperit că regiunile creierului care au fost activate în timpul rTMS-fMRI concomitent au fost semnificativ corelate cu rezultate bune”, a spus dr. Vila-Rodriguez.

Cu această nouă hartă a modului în care rTMS stimulează diferite zone ale creierului, Dr. Villa Rodriguez speră că descoperirile ar putea fi folosite pentru a determina cât de bine răspunde un pacient la tratamentele cu rTMS.

„Demonstrând acest principiu și identificând regiunile creierului care sunt activate de rTMS, putem încerca acum să înțelegem dacă acest model poate fi folosit ca biomarker”, a spus el.

Dr. Vila-Rodriguez explorează acum modul în care rTMS poate fi utilizat pentru a trata o serie de tulburări neuropsihiatrice. El a primit finanțare prin intermediul Centrului Djavad Mowafaghian pentru Sănătatea Creierului, Competiția de Cercetare a Bolii Alzheimer pentru a analiza rTMS ca o modalitate de a îmbunătăți memoria la pacienții care prezintă semne timpurii ale bolii Alzheimer. El a primit, de asemenea, un grant de la Institutul Canadien de Cercetare în Sănătate (CIHR) pentru a studia dacă modelele de activare a creierului rTMS pot fi detectate prin modificări ale ritmului cardiac.

Dr. Vila-Rodriguez a spus că acest tip de cercetare va încuraja adoptarea mai pe scară largă și accesibilitatea tratamentelor rTMS.

