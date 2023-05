Turos Lóránd (UDMR): Astăzi liderii coaliţiei au stabilit să mergem mai departe, conform protocolului

'Informaţia apărută în spaţiul public, astăzi după-amiază, după ce preşedinţii de partid au declarat că mergem după acordul semnat în 2021, conform căreia UDMR ar lua în calcul ieşirea de la guvernare este una eronată. Noi, acum un an şi jumătate, ne-am angajat la guvernare alături de partenerii noştri cu toate riscurile şi cu toate responsabilităţile. Astăzi liderii coaliţiei au stabilit să mergem mai departe pe acest drum politic, conform protocolului asumat de coaliţie. Din punctul nostru de vedere, discuţiile sunt închise şi nu se pune problema ieşirii niciunui partener din coaliţie', a precizat Turos Lóránd pentru Agerpres.

El a subliniat că nu există şi nu a existat nicio presiune ca UDMR să iasă de la guvernare şi totodată că nu se pune problema destrămării coaliţiei de guvernare.

'Noi considerăm că miniştrii UDMR şi-au făcut bine treaba, au performat, iar electoratul apreciază această performanţă. Sunt speculaţii şi nu vreau să speculez de unde vin astfel de informaţii. Noi toţi suntem mulţumiţi de activitatea miniştrilor UDMR. Recent am avut congres, fiecare ministru a făcut cu acest prilej o retrospectivă a activităţii sale. Noi cu toţii considerăm că am pus oamenii potriviţi la locul potrivit şi au avut performanţă. Ideea asta că noi am fi scăzut în sondaje este chiar una eronată', a transmis liderul senatorilor UDMR.

