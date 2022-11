"Cel de-al doilea subiect pe care doresc să-l abordez reprezintă principiile liberale de la care PNL nu poate să abdice în măsurile privind pensiile şi salariile, chiar dacă traversăm un context dificil: stimularea celor care muncesc. Salariul trebuie să rezulte din productivitatea muncii şi din calificarea profesională a angajatului. Ar fi îmbucurător să aflăm că, din negocierile care s-au purtat şi care vor continua în Consiliul Tripartit, salariul minim va fi majorat la o valoare de 3.000 de lei. Chiar dacă avem certitudinea că salariul minim va creşte, rămâne un mare semn de întrebare cu privire la evoluţia salariului pentru persoanele care au calificări înalte: profesori, ingineri, cercetători. Nu cred că ne dorim o egalizare salarială în România şi nici o destimulare totală a tinerilor de a urma toate treptele sistemului de învăţământ. România are nevoie de o clasă de mijloc puternică, pentru care s-a făcut foarte puţin în ultima vreme. Dacă unii încă îşi mai pun întrebări de ce tinerii valoroşi continuă să plece din ţară, ar trebui să reflecteze la nivelul salarial pentru cei calificaţi", a declarat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă.



Turcan cere ca pensiile să fie bazate pe contributivitate şi majorarea lor să acopere în întregime indicele de inflaţie.



"Pensia bazată pe contributivitate. Este deosebit de important să nu se abdice de la acest principiu, pentru că ar fi profund nedrept ca o persoană care a muncit peste 40 de ani să aibă venituri similare cu o persoană care nu a realizat nici stagiul minim de cotizare de 15 ani!!! Se încheie anul şi nu cunoaştem nicio propunere concretă a Ministerului Muncii cu privire la pensiile speciale şi diminuarea inechităţilor dintre pensionari!! Am lăsat proiecte la minister, care pot reprezenta o bază de plecare pentru actualul ministru. (...) Majorarea pensiilor care să acopere în integralitate rata inflaţiei nu este numai o obligaţie morală, ci şi una legală! O majorare cu 15% a punctului de pensie este posibilă bugetar în anul 2023. Ne încadrăm fără probleme şi în deficitul bugetar asumat, precum şi în plafonul de 9,4% din PIB, despre care tot se vaită ministrul Muncii. Nu putem accepta la nesfârşit ca pensiile contributive să nu beneficieze de majorarea meritată, în timp ce pensiile speciale rămân încă neatinse, inechităţile persistă, iar pensia minimă pare să fie privilegiată în raport cu pensionarii care au muncit toată viaţa", a mai spus Raluca Turcan.



Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, insistă ca protecţia socială să fie acordată doar celor care au nevoie. "În mandatul meu de ministru, am demarat şi susţinut programe de sprijin de tipul one-off, sume de sprijin, însă pentru persoanele vulnerabile, cu venituri mici. Este foarte grav, periculos chiar şi profund inechitabil să se discute în spaţiul public despre generalizarea acestui tip de ajutoare! Voucherele sau alte tipuri de ajutoare pot fi soluţii punctuale. Însă nu măsuri de creştere a veniturilor pe termen lung. Nu putem accepta ca o politică ce trebuie să fie ţintită să devină regulă generală", a adăugat Raluca Turcan, în conferinţa de presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News