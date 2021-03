Tudor Benga (USR) acuză operetele anuale din Parlament. Comparații cu Dragnea, Nicolicea sau Iordache

Potrivit Agerpres, Tudor Benga a transmis: „Legea bugetului de stat este probabil cea mai importantă lege pe care o votăm ca parlamentari, în decursul unui an de zile, şi eu n-am cine ştie ce vechime în Parlamentul ăsta, dar am fost aici în legislatura trecută, în care majoritatea PSD şi Dragnea şi Nicolicea şi Iordache au călcat în picioare Parlamentul şi parlamentarismul românesc. Şi la momentul ăla mi-am promis că unul dintre lucrurile pe care va trebui să le facem este să schimbăm fundamental tot ceea ce înseamnă...". Acesta a fost oprit de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

Parlamentul își abandonează datoria

„Problema este următoarea: un buget care trece fără absolut niciun amendament adoptat este în esenţă un Parlament care îşi abandonează datoria de a controla Executivul şi suntem într-o situaţie specială. Chiar suntem într-o situaţie specială de an pandemic şi de deficit excesiv, însă problema este în felul următor: an de an Parlamentul acesta joacă această operetă şi o pune în scenă şi trebuie să schimbăm lucrul ăsta, pentru că e un motiv pentru care instituţia asta este la sub 10% încredere a populaţiei şi va trebui să schimbăm lucrul acesta”, a continuat deputatul.