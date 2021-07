Trupul fetiței din Găvănești a fost găsit în râul Buzău

Căutările fetiței de 5 ani din Buzău, dispărută de acasă, s-au terminat într-o notă tragică, cea mică fiind găsită decedată în apele râului Buzău.

„În cadrul activităților de căutare din cursul acestei zile (n.r. - sâmbătă, 3 iulie), în urma survolării spațiului aerian, a fost observata pe cursul râului Buzău, în județul Brăila, silueta unui cadavru. Cu intervenția specifica a echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență, urmează a se extrage cadavrul din apa și ulterior se va proceda la identificarea acestuia”, a transmis IPJ Buzău pentru Buzoienii.

Minora a dispărut joi seară de acasă, la căutarea acesteia participând circa 140 de poliţişti, pompieri şi jandarmi, precum şi voluntari din localitate, dar şi din afara judeţului.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Buzău, Ane-Mari Vrapciu, a declarat vineri că acţiunile de căutare s-au derulat de tot parcursul nopţii trecute, fiind angrenat inclusiv un câine de urme, iar, întrucât locuinţa fetei se află la aproximativ 50 de metri de albia Râului Buzău, s-a intervenit inclusiv cu bărci pneumatice.

Comunicatul inițial al Poliției

„Aseară, (n.r. - 1iulie) în jurul orei 21,45 am fost sesizaţi despre dispariţia fetiţei şi imediat au început căutările (...), inclusiv cu un câine de urme (...) Aproape 140 de poliţişti, pompieri şi jandarmi au participat azi-noapte la acţiunile de căutare, cărora li s-au alăturat succesiv şi echipe de voluntari, atât rude şi localnici, cât şi oameni veniţi din alte judeţe ale ţării, care au aflat din mass-media despre dispariţia fetiţei şi au vrut să ajute găsirea ei. Spre exemplu, din Braşov au sosit voluntari cu o maşină de teren (...) A fost căutată toată noaptea trecută, fără întrerupere şi acţiunile continuă şi astăzi. Am păstrat efectivul de 140 de angajaţi ai MAI pe teren, dar începând cu ora 6 dimineaţa am început să reîmprospătăm, treptat, forţele de intervenţie pentru că cei care au desfăşurat căutări pe timpul nopţii au acţionat în condiţii dificile, zona fiind neiluminată, iar albia râului plină de vegetaţie înaltă', a declarat, pentru Agerpres, Ane-Mari Vrapciu.