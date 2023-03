Trump este invitat să depună mărturie, în cadrul unei anchete cu privire la banii cu care ar fi fost cumpărată tăcerea unei actrițe de filme pentru adulţi

Procurori newyorkezi i-au propus fostul preşedinte american Donald Trump să depună mărturie în faţa unui mare juriu în cadrul unei anchete cu privire la banii cu care ar fi fost cumpărată tăcerea lui Stormy Daniels, actriţă de filme pentru adulţi, scriu publicaţiile Washington Post şi New York Times, cotidian potrivit căruia invitaţia ar putea duce la punerea sub acuzare a miliardarului, transmit Reuters şi AFP.

Fostului preşedinte i s-a transmis că se poate prezenta în faţa unui mare juriu săptămâna viitoare dacă doreşte să depună mărturie.



Cele două publicaţii citează persoane la curent cu procedura condusă de procurorul districtului Manhattan, Alvin Bragg, un democrat care şi-a preluat funcţia în ianuarie.



Unul din avocaţii lui Trump a confirmat pentru Reuters că acesta a fost invitat să depună mărturie.



Potrivit New York Times, o astfel de propunere 'semnalează aproape întotdeauna că o inculpare este aproape'.



Donald Trump - vizat de mai multe anchete - ar fi primul fost preşedinte al SUA inculpat, o situaţie care ar putea avea consecinţe asupra candidaturii sale la alegerile din 2024.



Trump a acuzat pe reţeaua Truth Social o vânătoare de vrăjitoare politică. 'Nu am făcut absolut nimic greşit, nu am avut niciodată o aventură cu Stormy Daniels şi nici nu aş fi dorit vreodată să am o aventură cu Stormy Daniels. Acesta este o vânătoare de vrăjitoare politică, care încearcă să-l doboare pe candidatul principal, de departe, în Partidul Republican', a scris fostul preşedinte.



Daniels a afirmat că a avut o relaţie intimă cu Trump şi că a primit 130.000 de dolari înainte de alegerile prezidenţiale din 2016 în schimbul tăcerii sale cu privire la această legătură, negată de fostul preşedinte.



Fostul avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, a fost condamnat la 3 ani de închisoare de un tribunal federal din New York pentru orchestrarea unor plăţi pentru a le cumpăra tăcerea lui Daniels şi Karen McDougal, un fost model Playboy, care a spus că a avut o relaţie de câteva luni cu Trump înainte ca acesta să devină preşedinte, scrie Agerpres.

