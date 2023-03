Trump ar fi bătut palma cu Putin. Cum spune că ar fi evitat războiul. Scenariul ”în cel mai rău caz”

Fostul președinte american Donald Trump afirmă că ar fi ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin în privința Ucrainei. El a explicat și ce s-ar fi întâmplat în cel mai rău caz.

Donald Trump, într-o intervenție radio, a declarat despre războiului Rusia - Ucraina și eventualele negocieri pe care le-ar fi purtat cu Vladimir Putin: ”Aș fi negociat. În cel mai rău caz, aș fi ajuns la un acord prin care să le permit (rușilor) să ia ceva, sunt câteva regiuni (în Ucraina) în care se vorbește rusa, sincer, dar aș fi putut ajunge la o înțelegere”.

Declarațiile din cadrul emisiunii realizate de un comentator Fox News ar fi fost editate conform Public Insider, citat de Digi24.

”Sub (președinția lui) Bush, (rușii) au luat Georgia, sub Obama au luat Crimeea și acum, sub Biden, iau totul. Așa se pare, că vor lua totul. Sub Trump nu ar fi obținut nimic”, a spus Donald Trump.

Fostul preşedinte american, care îşi doreşte un nou mandat la Casa Albă, a declarat într-un discurs de campanie că retragerea SUA din Afganistan a fost văzută de Vladimir Putin ca un semn de slăbiciune iar acest lucru l-a încurajat să invadeze Ucraina. Donald Trump l-a acuzat pe Joe Biden că prin astfel de politici ”duce SUA la pieire”, adăugând că doar el poate preveni ”al Treilea Război Mondial”.

Administrația Biden, mesaj de susținere pentru Republica Moldova

Între timp, administraţia preşedintelui american Joe Biden va oferi Republicii Moldova 300 de milioane de dolari ca asistenţă în sectorul energetic şi va împărtăşi informaţii cu această ţară pe care Rusia încearcă să o destabilizeze, a anunţat vineri Casa Albă.

Purtătorul de cuvânt pentru securitate naţională al Casei Albe, John Kirby, a declarat presei că, deşi Statele Unite nu observă vreo ameninţare imediată la adresa Republicii Moldova, administraţia americană crede că Rusia caută să slăbească această mică ţară, să orchestreze acolo o insurecţie şi să instaleze un guvern mai favorabil Moscovei.



"Noi credem că Rusia caută să slăbească guvernul (Republicii) Moldova, cu siguranţă cu obiectivul final de a vedea o administraţie mai favorabilă" la conducerea acestei ţări, a indicat el.



Kirby a mai spus că Statele Unite au indicii conform cărora actori aflaţi în legătură cu guvernul rus ar putea instrui manifestanţii antiguvernamentali din Republica Moldova. "Actori ruşi, aflaţi cu siguranţă în legătură cu serviciile de informaţii ruse, încearcă să orchestreze manifestaţii în (Republica) Moldova şi să se folosească de acestea pentru a instiga la o insurecţie împotriva guvernului" de la Chişinău, a continuat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.



Dar "avem încredere în instituţiile democratice şi economice moldovene şi în capacitatea lor de a răspunde acestor ameninţări şi, în mod evident, vom continua să le furnizăm un sprijin important", a adăugat el.



Astfel, a precizat Kirby, Statele Unite şi-au consolidat comunicarea de informaţii cu liderii Republicii Moldova asupra activităţilor ruse în această ţară pentru "ca ei să poată ancheta mai mult" şi "să contracareze planurile ruse", citează Agerpres.





