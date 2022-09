Trei plante ornamentale de interior care nu mor niciodată și rezistă tot timpul anului

Cele mai afectate de aceste schimbări climatice au fost plantele de exterior. Dar și plantele de apartament au suferit șocuri termice constante. Aerul fierbinte de afară și cel rece de la aparatele de aer condiționat au acționat negativ asupra plantelor de interior.

Dacă multe plante s-au uscat, e timpul să cumpărați exemplare noi care vă vor face casele primitoare și rafinate.

Ficusul, Spathiphyllum sau Sansevieria sunt plante pe care le întâlnim practic în fiecare casă. Printre acestea o regăsim și pe Dracena Copacul Dragon (Dracaena marginata), rafinată și elegantă. Această plantă ne înfrumusețează casele, reglează umiditatea și calitatea aerului.

Iată cele trei plante de interior, rezistente tot anul

Una dintre cele mai frumoase și deosebite plante este, cu siguranță, Feriga Corn de Cerb (Platycerium bifurcatum). Este un tip de ferigă originară din Australia, cu un aspect foarte distinctiv. Frunzele arată ca niște coarne de cerb, chiar dacă sunt destul de mari.

La bază frunzele vor fi mai rotunjite, iar apoi cresc sub formă de coarne verzi decorative. Planta are nevoie de lumină, dar nu trebuie pusă direct sub razele soarelui. În plus, trebuie udată mai rar. De asemenea, planta rezistă și perioadelor de secetă sau îngheț.

O altă plantă frumoasă este Begonia masoniana, cu frunze care par desenate. Vara și primăvara, planta este, plină de flori roz și frumoase.

În cele din urmă, vorbim despre Copacul banilor (Arborele de jad), o plantă elegantă care înflorește în stele mici, în tonuri de alb și roz.

Acestea sunt doar 3 plante ornamentale de interior, care nu mor niciodată. Dar, așa cum există mai multe soiuri de plante potrivite pentru apartament, există la fel de multe plante rezistente și în aer liber. Dacă nu vreți să renunțați la plantele de pe balcon, terase sau grădini puteți alege, de exemplu, hortensia.

Florile de cameră ne încântă cu frumusețea lor și ne parfumează casele. Dar puțini știu că unele plante pot aduce succes financiar proprietarilor.

În timpul înfloririi plantelor, energia banilor prinde viață, ceea ce îi stimulează pe locuitorii casei la un efort profesional pentru un venit sporit.

Pe primul loc de află orhideea. Frumusețea și fragilitatea acestei flori sunt greu de observat. Cu toate acestea, energia sa puternică, deși invizibilă pentru ochi, poate aduce proprietarul său un pumn de bani. În timpul înfloririi, orhideea stimulează activitatea mentală și fizică a proprietarului său. De aceea nu este recomandat să o țineți dormitor.

Aceste plante incredibile încurajează oamenii să lupte pentru noi obiective, îi stimulează să-și dezvolte calitățile profesionale și să-și sporească veniturile. Proprietarii de orhidee au mereu venituri bănești.

Locul al doilea revine plantei Cyclamen. Această floare își tratează proprietarii în același mod în care este tratată. Dacă este îngrijită bine și înconjurată de iubire, planta își răsplătește financiar proprietarul. Dar când este neglijată și nu este udată deloc, planta devine un adevărat vampir energetic.

Cyclamenul este capabil să fure de la proprietarul său dorința de a munci, de a atinge noi culmi și îi distruge complet potențialul financiar. Dacă deja aveți în casă această plantă, ar fi bine să nu o neglijați.

Frumoasa mușcată ocupă locul al treilea. Mușcata nu este doar o sursă de energie bani, dar creează o aură de prosperitate în jurul proprietarului său și îl plasează pe un val financiar. Dacă ai mai multe mușcate în casă, fără îndoială, treburile financiare ale familiei se vor îmbunătăți în curând. Cu toate acestea, mușcata are un miros foarte specific, așă ca nu o puneți în dormitor sau în camera copiilor.

