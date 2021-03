Trei ore cu un decedat în salon. Mărturia unui pacient internat la ATI în Spitalul Arad

Un fost pacient internat pe secția ATI a Spitalului Județean Arad a povestit în direct la Antena 3 despre cum a fost nevoit, alături de alți pacienți, să stea timp de trei ore cu o persoană decedată în salon. Mai mult, Daniel, pacientul care a povestit totul, a acuzat cadrele medicale că nu au răspuns unei solicitări urgente în momentul în care un alt pacient a căzut din pat.

”Exact trei ore am stat cu persoana decedată, împreună în același salon cinci persoane, în viață. În concret, nouă ni s-a spus de la spitalizare în cazul unei urgențe avem buton de panică o sonerie și foarte repede va veni cineva. Ei bine, un pacient a căzut din pat, am acționat butonul de panică, nu s-a întâmplat nimic, nu a venit absolut nimeni. Am plecat disperat pe hol să caut un cadru medical nu am găsit. Am plecat din incinta clădirii în curte m-am dus la portar să îl aduc să cheme pe cineva. Mi-a zis că nu este problema lui la partea de COVID.

Apel disperat la 112, din spital

Am sunat disperat atunci la 112 să vină să îl ajute pe omul acela căzut pe jos. După ce am sunat la 112 se pare că s-a luat legătura și cu cadrele medicale, au apărut și ele. Când au sosit aici și omul deja în pat, au trecut cel puțin 15 minute de când am apăsat butonul, până în momentul în care într-un în final, în urma apelului la 112 au venit cadrele medicale. Pacientul care era pe jos a fost ridicat de un coleg de salon. Problema a intervenit exact când au sosit cadrele medicale la un alt pacient. Scăzuse nivelul de oxigen în sânge foarte mult, omul se chinuia foarte mult. Am văzut la un moment dat că i-au făcut masaj cardiac și a decedat.

Cerința pacientului înainte să moară

Ţin să spun un lucru îngrozitor. Chiar când m-am internat în acest salon pacientul care a murit a solicitat trei ore să fi dus la toaletă de către asistent, de către medic, de către infirmiere. Trei ore omul la insistat, s-a tot amânat să se ducă la toaletă. Am martori. Ei bine acest om care așteptat mai puțin de 24 de ore să moare trei ore a aşteptat să fie dus la toaletă. Am fost şocat”, a spus Daniel.