Trei medalii de argint pentru elevele românce la Olimpiada Europeană de Informatică din Turcia

Este vorba despre Ioana Jianu și Iulia Slănină de la Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” din București și Alexandra Nicola de la Colegiul Național “Frații Buzești” din Craiova. Ele au concurat cu peste 90 de eleve înregistrate oficial în competiție din 155 de participante, din peste 40 de țări, potrivit detaliilor de pe site-ul oficial al olimpiadei.

Astăzi a fost ziua de închidere și de decernare a medaliilor, urmând ca mâine loturile țărilor participante să se întoarcă acasă. Conform coordonatorilor competiției, olimpiada a început pe 16 octombrie când echipele au sosit în Antalya. Pe 17 octombrie a fost ceremonia de deschidere, pe 18 prima zi de concurs, pe 19 prima zi de activități. Joi, 20 octombrie, a fost a doua zi de probleme la informatică, iar ieri, vineri, a doua zi de activități și excursii. Olimpiada a fost organizată de Ministerul Industriei și Tehnologiei din Republica Turcia, conform sursei citate. Aceasta este a doua ediție, după ce anul trecut s-a ținut în Elveția. “Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete (EGOI – The European Girls’ Olympiad in Informatics) este o nouă competiție de programare destinată exclusiv fetelor. Inspirați de succesul Olimpiadei Europene de Matematică pentru Fete, am creat o competiție similară în domeniul informaticii.

Formatul competiției este similar cu cel al unor competiții consacrate, cum ar fi Olimpiada Internațională de Informatică sau Olimpiada Central-Europeană de Informatică. Partea principală a evenimentului are două concursuri. În timpul concursului, concurenții rezolvă probleme dificile prin proiectarea și implementarea unor algoritmi eficienți. Competiția este însoțită de evenimente sociale, cum ar fi excursii, pentru ca participanții să aibă timp să se cunoască între ei”, scrie comitetul olimpiadei pe site-ul ediției din anul acesta. Amintim că performanțele fetelor olimpice vin după ce, în urmă cu o săptămână, România a obținut alte trei medalii de aur și una de argint, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori 2022, ținută în Capitală.

3 medalii de aur și una de argint pentru olimpicii români la Balcaniada de Informatică pentru Seniori 2022

În urmă cu o săptămână, elevii români au mai obținut şi trei medalii de aur și una de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori (BOI 2022). Echipa “România1” a fost cea care a câștigat primul loc atât la BOI, cât și la RMI, atât ca distribuție a medaliilor, cât și ca punctaj cumulat. În competiție au participat elevi din 16 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Elveția, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia, Ungaria și Ucraina.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News