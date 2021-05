Trăistariu explică de ce România a ratat calificarea în finala EUROVISION 2021 și se gândește să participe pentru altă țară

„Roxen este o fată foarte talentată. Practic, nu ai ce să îi reproșezi pentru că are un stil aparte. Să zicem că e o imitație după Billie Eilish, după cum spun toți, dar, în România, e specială prin maniera ei de a cânta. Prin urmare, ca artistă îmi place, chiar dacă e tinerică și mulți spun că nu are experiență, fapt care ar fi cauza pierderii intrării în finală. Dacă acum 2 ani a câștigat și România a stat 2 ani pe tușă... (...) Melodia trebuia schimbată, asta a cerut Eurovision dacă e același artist. Prin urmare, te gândești să fie mai bine. Am văzut sondajele acum 2 ani, dar și acum, de la casele de pariuri din Europa. România a tot scăzut în sondaje. A ajuns până pe locurile 23-24. Am intuit că nu va prinde finala pentru că nu s-a venit cu o piesă mai bună ca acum 2 ani.', a punctat Trăistariu.

'Mai mult, show-ul pus în scenă nu a fost deloc spectaculos, ci șters. Vocea ei nu a fost bine pusă în valoare. Este mai bună în studio decât pe live. Piesa a fost puțin sub cea de acum 2 ani. Noi ne-am prezentat mai rău ca acum 2 ani. În schimb, celelalte țări și-au dat seama că trebuie ceva mai bun. Semifinala de aseară a fost trăsnet. Atât de grea mi s-a părut încât am spus că e imposibil ca România să prindă top 10. Și am avut dreptate.', a declarat Mihai Trăistariu.

DC News: Vei concura în ediția următoare a Eurovision?

'Eu sunt un fan Eurovision de când eram mic. Dar mă uitam și la Cerbul de Aur și la Mamaia. Voiam să le câștig pe toate. La Mamaia am câștigat două premii I, două premii II, două premii III. De asemenea, am luat două premii la Cerbul de Aur. De-a lungul anilor, am râvnit și Eurovisionul. Am tot încercat, de vreo 5 ori, nu am reușit. Știam că perseverența ajută și abia în 2006 am câștigat finala pe România cu piesa Tornero. Am fost cât pe ce să câștig și Eurovisionul mare. La casele de pariuri eram în top 3. A fost și este un țel câștigarea Eurovision. De atunci, am mai concurat de 5 ori. Am 11 participări la Eurovision și cu rezultate ok. Tot timpul am fost finalist. Însă, visul vieții mele este să câștig Eurovisionul cel mare. Nu mă voi lăsa!', a spus Trăistariu.

DC News: Pentru ce țări te gândești să participi?

'Îmi pun întrebarea dacă să concurez pentru România sau pentru altă țară. Este posibil să concurez pentru alte țări. Nu m-ar deranja. Aș dori pentru România, dar am emoții pentru că românii ar putea gândi că am mai participat și să las și pe alții. În România s-a format o cloacă. Chiar și delegația Eurovision mă enervează pentru că au pus monopol de câțiva ani și nu mai ei sunt și fac ce vor.

DC News: Este Republica Moldova o posibilitate? Sau Malta?

'În mintea mea, pe locul 1, ar fi să particip pentru Republica Moldova, pentru că ei vorbesc limba română. Am avut concerte, am fost la emisiuni tv, am succes. Mi-ar fi ușor pentru că mă cunosc moldovenii și trebuie să culeg voturi. Dar, momentan, ei nu permit să concureze un străin din cauza unui scandal. Ar trebui să am cetățenie sau să fac un duet cu un moldovean și nu prea sunt încântat de acest lucru, adică să împart succesul în două, nu că nu sunt încântat de moldoveni. Am în vedere și alte țări, precum Malta, unde am o stea pe Bulevardul celebrităților. Dar, acum, maltezii aleg artistul care să îi reprezinte la Eurovision în persoana celui care câștigă X Factor. Și eu nu mă pot înscrie chiar la X Factor... Mai sunt țări, vreo 10-15, care permit să participe străini. Voi lua lista la rând, de la 1 octombrie. Am să mă preocup de piesă din timp, voi posta acest lucru pe Facebook. Când voi avea piesa bombă, mă voi orienta unde să mă înscriu pentru a-mi îndeplini țelul mult dorit”, a concluzionat Mihai Trăistariu, pentru DC News.