Totul despre cea mai nouă emisiune de la Antena 1, ”România are Roast”

Micutzu este pregătit să medieze competiția roast-ului dintre echipele Pârșii circumspecți și Marmotele vesele, iar Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt gata să îndrume echipele în călătoria lor prin țară.

Din 11 mai, cei mai cunoscuți stand-upperi ai momentului, Micutzu (Cosmin Nedelcu), Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță vor fi la Antena 1. Emisiunea România are Roast, prezentată de Micutzu, își va face debutul pe micile ecrane începând de miercuri, 11 mai, de la ora 20:30. Echipele Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se vor confrunta într-o luptă spectaculoasă de roast și stand-up ce are ca miză România, premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții și titlul de cei mai buni stand-upperi ai României. „Formatul este foarte antrenant pentru noi. Avem parte de probe destul de solicitante și roast-uri bazate exclusiv pe regiunile vizitate prin țară. Până acum pot spune că cel mai greu mi-a fost să scriu despre Oltenia pentru că am încercat să fac ca stereotipurile din acea regiune să nu li se para jignitoare”, a declarat căpitanul echipei Marmotele vesele, Cătălin Bordea.

De partea cealaltă a baricadei, Cosmin Natanticu, căpitanul Pârșilor circumspecție, de dezvăluit: „Echipa noastră este foarte unită, competitivă și ascultătoare, ca niște pârși adevărați. Nu cred că mi s-a părut nimic greu pentru că atunci când faci ce-ți place, nimic nu pare complicat, dar pot spune că a fost mai dificil să scriu despre zona Banatului pentru că nu am avut de ce să mă leg pentru a face roast”.

Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe s-au alăturat proiectului

Trimișii lui Micutzu au fost alături de echipe în călătoria prin țară, Andrei Ungureanu însoțind echipa Pârșilor circumspecți și Rikito Watanabe fiind alături de Marmotele vesele. „În momentul în care a venit propunerea am spus „da” fără să mai stau pe gânduri. România are Roast mi-a oferit ocazia să ies din zona de confort și să călătoresc cu echipa Pârșilor alături de care m-am simțit foarte bine. Nu vorbisem cu niciun membru al echipei înainte de acest proiect, tocmai de accea am avut rețineri la începutul filmărilor, dar cunoscându-i am observat că sunt oameni cu care poți comunica și alături de care te poți simți bine”, a spus Andrei Ungureanu, călăuza echipei Pârșii circumspecți.

Fostul concurent Chefi la Cuțite, Rikito Watanabe, a ghidat echipa Marmotele vesele prin experiența România are Roast: „Nu e ușor ca un japonez să vorbească românește, mai ales într-o emisiune ca România are Roast. Sunt foarte mândru de prezența mea în emisiune și pot încadra această experiență drept una dintre cel mai minunate din viața mea. La filmări a fost foarte amuzant, am învățat multe tradiții locale și am vizitat România. Echipa Marmotele vesele este foarte bună, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță sunt adevărați profesioniști. Am apreciat mult la ei faptul că atunci când nu m-am descurcat să spun unele cuvinte în românește m-au ajutat”.

Cele două echipe vor începe confruntarea pentru cucerirea României în cea mai aprigă competiție de roast pe 11 mai, de la 20.30, la Antena 1.

