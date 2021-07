Tornadă de țânțari, filmată în Siberia. Localnicii și turiștii sunt înspăimântați - VIDEO

Vremea extemă duce și la producerea unor alte fenomene ciudate. În Rusia a fost surprinsă o tornadă de țânțari într-o localitate din regiunea Kamceatka, în Extremul Orient rus, relatează România TV.

Insectele i-au terorizat pe localnici și pe turiștii care au fugit din calea roiurilor înspăimântătoare. O tornadă de țânțari, dacă putem spune așa, a fost surprinsă în imagini. Acestea au fost difuzate de către Siberian Times.

O explicație pentru acest fenomen ar fi ploile extrem de abundente care pot crea zone umede, în care ţânţari depun ouă, și pot provoca roiuri masive după eclozare.

Conform contului de Twitter al Siberian Times, un creator de conținut în limba engleză foarte urmărit din extremul est al Rusiei, este vorba despre aproximativ un miliard de masculi roiesc și îşi caută femele în adevărate tornade.

Astfel de situații sunt întâlnite anual în estul Rusiei în această perioadă, iar localnicii sunt deja familiarizați cu roiurile imense de țânțari. Fenomenul durează aproximativ două săptămâni, iar insectele care se adună în așa-numitele „tornade” sunt de fapt masculii care intenționează să se împerecheze.

Important de știut este că în această perioadă insectele nu provoacă înțepături.

Impressive 'tornadoes' of swarming mosquitoes over the settlement of Ust-Kamchatsk, eastern coast of the Kamchatka peninsula. This is an annual event, and local residents are more than used to it, but they agree that it might cause a bit of panic among unprepared visitors pic.twitter.com/lnXr2Cq7Iw