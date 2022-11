Toni Greblă, prefectul Capitalei, a vorbit despre acest risc cu care se pot confrunta locuitorii din Capitală.

„Chestiunea cu căldura nu este de joacă! Problema este foarte serioasă. Cât despre infrastructura critică, trebuie spus că niciun furnizor nu are voie să oprească total furnizarea. Trebuie să livreze un minim de gaze, acest lucru înseamnă că apa din calorifere să ajungă până la 25 de grade. Nu temperatura ambientală, ci mă refer la temperatura din calorifere. Și nu te ajută foarte mult. Poți ajunge în casă la 12 grade, dacă, în calorifere, apa este de 25 grade. Situația aceasta ar crea un disconfort foarte grav pentru bucureșteni. Nu e vorba că vom fi la 19 grade în casă, ci la 12 grade, dacă nu se rezolvă situația”, a zis Toni Greblă la DC News și DC News TV.

Ca să aveți un ordin de mărime, vă spunem că cine are centrală proprie, setează astfel încât să aibă în calorifere o temperatură între 55-70 grade, în funcție de preferințe.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, salută decizia Guvernului potrivit căreia va fi creat cadrul legal pentru creşterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei, astfel încât să poate fi achitate datoriile către Termoenergetica.



Într-o postare pe Facebook, edilul general menţionează că a propus de mai bine de un an această soluţie ministrului de Finanţe, însă ea a fost ignorată cu "bună ştiinţă". Decizia creşterii gradului de îndatorare este una "echilibrată", apreciază Nicuşor Dan.



„Salut decizia Guvernului din această seară potrivit căreia se va crea cadrul legal pentru creşterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei pentru a permite plata serviciilor de transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat. Decizia este absolut necesară pentru a putea trece de această iarnă şi pentru a ajunge la zi cu datoriile către Termoenergetica. Am propus de mai bine de un an de zile această soluţie ministrului de Finanţe, însă ea a fost ignorată cu bună ştiinţă la ordinul şefului de partid, Marcel Ciolacu. Mă bucur că premierul Nicolae Ciucă a luat o decizie echilibrată, în favoarea bucureştenilor", precizează Nicuşor Dan.



Guvernul a anunţat marţi că s-a decis crearea cadrului legal pentru creşterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei, pentru a permite plata serviciilor de transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat.

