Tom Holland, actorul care îl joacă pe Spider-Man, va lua o pauză de un an, în urma rolului unui criminal în serie

Tom Holland a spus că va lua o pauză de un an de la actorie pentru a-și îngriji sănătatea mintală.

Vedeta engleză a Spider-Man a recunoscut că a trăit o „experiență grea” în timp ce lucra la cel mai recent proiect al său - „The Crowded Room” - și are nevoie de o pauză pentru a se rupe de personajul unui criminal în serie, scrie BBC.

Holland, în vârstă de 27 de ani, a jucat și a produs seria thriller, pentru Apple TV+.

El a interpretat personajul criminalului Billy Milligan, un bărbat din SUA care pretindea că are 24 de personalități alternative.

Milligan a fost prima persoană care a fost găsită nevinovată pentru crimele sale din cauza lipsei de discernământ pe considerente psihice - pe baza tulburării de identitate disociativă - și, în loc să meargă la închisoare, a petrecut un deceniu în spitale de psihiatrie.

Într-un interviu acordat miercuri Extra TV, Holland a spus că rolul l-a pus în situația să „explorez anumite emoții pe care cu siguranță nu le-am mai experimentat până acum”, în timp ce responsabilitățile în afara camerei au adăugat un „nivel suplimentar de presiune”.

„Nu sunt străin de munca grea”, a spus el. „Am trăit după ideea că munca grea este o muncă bună. Dar într-un final serialul m-a rupt (...) A venit un moment în care am avut nevoie de o pauză, deci am dispărut în Mexic pentru o săptămână.

Acum îmi iau un an de concediu, având în vedere dificultatea serialului. Sunt încântat să văd cum va ieși. Simt că munca noastră grea nu a fost în zadar. A fost o perioadă grea, cu siguranță”, a adăugat el.

Într-un interviu separat pentru Entertainment Weekly luna trecută, câștigătorul Bafta a dezvăluit că a avut o „mică criză” după ce nu a reușit să iasă din personaj:

„Mă vedeam în el, dar în viața mea personală”, a spus actorul, „Îmi amintesc că am avut o mică criză acasă și m-am gândit: „O să mă rad în cap. Trebuie să mă rad în cap ”. Simțeam că făcând asta o să scap de personaj. Și, evident, eram în mijlocul filmărilor, așa că am decis să nu... Experiența nu semăna cu nimic din ce am mai experimentat vreodată”.

Nu este prima dată când actorul londonez abordează astfel de preocupări. Ca și anul trecut, el a anunțat că se retrage de pe rețelele de socializare, considerându-le „în detrimentul” sănătății sale mintale.

Cu un an înainte a spus că se gândește să renunțe la actorie, meserie pe care a început-o la 11 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News