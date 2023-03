Thierry Henry, aproape de a deveni selecționerul naționalei Franței de fotbal feminin

Henry, care are o experienţă redusă ca antrenor principal, a ocupat anterior postul de antrenor secund la selecţionata masculină a Belgiei.



El se află în vizorul Federaţiei franceze de fotbal (FFF), care caută un succesor pentru Corinne Diacre, demisă recent de la conducerea naţionalei feminine franceze.



O comisie compusă din preşedinţii cluburilor Olympique Lyon şi RC Strasbourg, Jean-Michel Aulas şi Marc Keller, precum şi din fostele internaţionale Aline Riera şi Laura Georges, a fost însărcinată cu studierea diferitelor profile, pentru a trimite o recomandare preşedintelui interimar al FFF, Philippe Diallo.



În afara lui Thierry Henry, alte nume sunt evocate pentru conducerea tehnică a Les Bleues, cinci tehnicieni fiind vizaţi în acest moment de de FFF: Patrice Lair, Gerard Precheur, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand şi Herve Renard.

În urmă cu o lună, se preconiza că Thierry Henry ar putea deveni selecționerul naționalei masculie a SUA.

Fostul mare fotbalist francez Thierry Henry (45 ani) a declarat pentru televiziunea americană că este pregătit să preia un post de selecţioner, după ce a fost secundul lui Roberto Martinez la naţionala Belgiei, informează cotidianul L'Equipe.



În cadrul programelor americane propuse de Paramount+ şi CBS Sports News, cu ocazia Ligii Campionilor europeni, Thierry Henry s-a declarat pregătit să îmbrace rolul de antrenor principal al unei echipe naţionale, după ce le-a antrenat pe AS Monaco (2018-2019) şi CF Montreal (2020).



"Să fii numărul 2 nu mai reprezintă ceva ce mi-aş dori să mai fac. Îi port un enorm respect lui Roberto Martinez (acum selecţionerul Portugaliei, n. red.). El mi-a oferit o oportunitate aşa cum nimeni nu a făcut-o, dar aş vrea să am o nouă şansă", a afirmat Henry, care a fost până în decembrie cel mai bun marcator din istoria echipei Franţei.



Statele Unite, una din cele trei ţări gazdă ale Cupei Mondiale din 2026, ar putea fi pe lista lui Henry, atât timp cât naţionala americană se află în căutarea unui înlocuitor pentru Gregg Berhalter, al cărui contract a expirat.



"Dacă cunosc jucătorii? Da, îi cunosc. Dacă cunosc campionatul? Da, îl cunosc", a precizat fostul jucător al echipei New York Red Bulls din Major League Soccer, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News