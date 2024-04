Theo Rose, amintiri neplăcute cu o profesoară care a râs de ea: "Aveam zece ani. Nu mi-am permis să reacționez. Am bocit de oftică"

"Zilele trecute mi-am amintit niște întâmplări din copilărie - mă întreb de ce niciodată nu am știut să răspund când am fost întrebată la interviuri sau podcast-uri, nu am avut niciun exemplu, nu mi le-am amintit atunci pe loc. Singura explicație este că termenul de bullying nu exista atunci când eram noi mici. Probabil, ulterior eu nu am asociat întâmplările alea cu termenul și nici nu mi-am dorit să mi le amintesc", a povestit Theo Rose pe Instagram.

"A râs de mine că sunt crăcănată. Nu se mai oprea"

"Am fost o dată (n.r. victima bullying-ului). Eram mică, cred că aveam 10 ani și am mers cu ansamblul folcloric din care făceam parte la mare de Revelion, la un hotel șmecher, de cinci stele, susțineam acolo niște momente pentru oamenii care petreceau în restaurantul hotelului.Am fost cu colegii și cu profesorii, aveam o profesoară de canto și soțul ei era instructor de dansuri populare. În primul rând, îmi aduc aminte așa: camera era duplex și ei au dormit sus, doi într-un pat, și noi eram vreo opt și am dormit toți într-un pat.

Și, seara, mergeam pe faleză, eu eram cu fetele mai mici în față și doamna profesoară de canto împreună cu soțul și cu fetele mai mari erau în spatele nostru. Și ea se pusese pe un râs, dintre toate fetele m-a găsit pe mine victima - de nu a râs de mine că sunt crăcănată de nu se mai oprea, nu mă mai lăsa din miștouri. Și eu m-am enervat, dar nu mi-am permis să reacționez. Am bocit de oftică”, a mărturisit artista.

Ce este bullying-ul

Bullying-ul este comportamentul agresiv și repetat care implică un dezechilibru de putere între cei implicați. Acest comportament poate fi fizic, verbal, social sau electronic (cunoscut sub numele de cyberbullying). Este important să se înțeleagă că bullyingul poate avea consecințe serioase asupra sănătății emoționale și psihologice a victimelor și poate necesita intervenții adecvate pentru a preveni sau a gestiona astfel de situații.

